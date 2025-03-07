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Dünya

Türkiye ile yaptıkları anlaşmayı fırsat olarak görüyorlar... Ülkelerine önemli katkı sağlayacak

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türk savunma sanayisi devi Baykar ile Leonardo arasındaki anlaşmanın önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Crosetto, ortak girişimin İtalya'nın operasyonel ve teknolojik kapasitesini güçlendirmenin yanı sıra küresel güvenlik ile teknolojik ilerlemeye de katkı sağlayacağını söyledi.

AA7 Mart 2025 Cuma 09:49 - Güncelleme:
Türkiye ile yaptıkları anlaşmayı fırsat olarak görüyorlar... Ülkelerine önemli katkı sağlayacak
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında imzalanan ortaklık anlaşmasının önemli bir fırsat olduğunu bildirdi.

İtalya Savunma Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Crosetto'nun, Baykar ile Leonardo arasında İtalya'nın başkenti Roma'da imzalanan ortaklık anlaşması hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada, Crosetto, İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin hızla ilerlediğine dikkati çekti.

Crosetto, "İnsansız teknolojiler alanındaki uzmanlıklarından yararlanmak üzere savunma sanayinin önde gelen iki kuruluşu Leonardo ve Baykar arasında bugün imzalanan anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bu ortaklığın uluslararası işbirliği açısından önemli bir adımı temsil ettiğini belirten Crosetto, ortak girişimin İtalya'nın operasyonel ve teknolojik kapasitesini güçlendirmek ve küresel güvenlik ile teknolojik ilerlemeye katkı sağlamak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Roma'da bugün insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasına imza atmıştı.

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