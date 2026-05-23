Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesinde yer alan bir haberde, TAYFUN Blok-2 balistik füzesinin ilk kez resmi olarak kara kuvvetlerinin envanterine dahil edilmesinin Yunanistan için tehlikeli bir durum olduğu ifade edildi.

Kara Kuvvetlerine söz konusu tedarikin, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengeler ve silahlanma zemininde Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail için kritik öneme sahip olduğunun altı çizildi.

TAYFUN BLOK-2, FIRTINA-2 OBÜSÜ, AKINCI TİHA...

Haberde ayrıca, TAYFUN Blok-2 füzesinin ilk kez Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilirken, Fırtına-2 obüsü, Akıncı TİHA (İnsansız Hava Aracı) ve Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) teslimatlarının da gerçekleştirildiği vurgulandı.

Türkiye'nin TAYFUN balistik füzesinin, Yunanistan topraklarının tamamını hedef alabileceği ve İsrail'e ulaşacak bir menzile sahip olacak şekilde tasarlandığı ifade edildi.

"TOPRAKLARIMIZIN HER KARIŞI MENZİLLERİNDE"

Blok-2 versiyonunun menzilinin bin kilometreyi rahatlıkla aştığı için, Yunanistan topraklarında (Ege adalarından Atina ve Batı Yunanistan'a kadar) hiçbir nokta menzilinin dışında kalmadığı belirtildi.

Füzenin Mach 5'in üzerinde hızlara ulaşabildiği ve bunun da geleneksel hava savunma sistemlerinin onu engellemesini son derece zorlaştırdığı ifade edildi. Türkiye'nin ayrıca, Tayfun'un gelişmiş versiyonlarının seri üretim aşamasına geçtiği dile getirildi.

TAYFUN Blok-2'ye karşı Atina yönetimine çağrıda bulunulan haberde, Yunanistan'ın İsrail ve Fransa ile işbirliği yaparak, Türk silah sistemlerine karşı koyma noktasında adım atması gerektiği vurgulandı.