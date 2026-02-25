İsrail'de yapılan bir siyasi analiz, Türkiye ve Mısır'ın öncülüğünde gerçekleşen ve Sünni bir bölgesel ittifak oluşturmayı amaçlayan gizli bir jeopolitik kaymaya karşı uyarıda bulundu. Söz konusu ittifakın Orta Doğu'daki güç dengelerini İsrail etrafında yeniden şekillendirebileceği belirtildi.

ULUSLARARASI İLGİ İRAN'A ODAKLANMIŞKEN...

İsrail merkezli haber platformu Mida tarafından yayınlanan ve Avrupa merkezli Gatestone Enstitüsü'nün araştırmasına dayanan rapor, uluslararası ilginin İran'a odaklanmış olmasına rağmen, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve daha geniş bölge için önemli uzun vadeli stratejik sonuçlar doğurabilecek paralel bir diplomatik sürecin de gelişmekte olduğunu savunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZİYARETLERİ

Analize göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın liderliğinde Sünni çoğunluklu devletler arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir diplomatik girişim başlattı. Raporda, bu çabanın sadece eski bölgesel rakiplerle uzlaşmayı değil, aynı zamanda İran'ın bölgesel müttefikler ağına alternatif olarak sunulan ve İsrail'i çevreleyen "Sünni çemberi" olarak tanımlanan koordineli bir siyasi ve stratejik blok oluşturmayı da hedeflediği iddia edildi.

Raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat 2026 başlarında gerçekleştirdiği bölgesel tura vurgu yapıld; bu tur kapsamında Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret etmiş ve daha sonra İstanbul'da Ürdün Kralı II. Abdullah'ı ağırlamıştı.

MISIR İLE YAPILAN ASKERİ ANLAŞMA

Raporda görüşlerine yer verilen uzmanlar, Ankara-Riyad ve Ankara-Kahire hattında gelişen ilişkilere vurgu yaparken, Erdoğan'ın Kahire ziyaretinde, iki ülke ortak silah üretimi, istihbarat işbirliği ve askeri tatbikatları kapsayan, yaklaşık 350 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen bir askeri çerçeve anlaşması imzaladığının altı çizildi. Raporda, Türk hava savunma sistemleri ve mühimmat teslimatlarının beklendiği, ikili ticaretin ise 15 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.

MISIR'IN İTTİFAKA DAHİL OLMASI PANİKLETTİ

Stratejik bir bakış açısıyla, analizde Mısır'ın katılımının, Kahire'nin Süveyş Kanalı üzerindeki kontrolü ve Kuzey Afrika ile Akdeniz güvenliğindeki merkezi rolü göz önüne alındığında, ortaya çıkacak herhangi bir ittifakın etkisini önemli ölçüde genişleteceği savunuldu. Raporda, bunun İsrail ekonomisi için tam bir felaket olacağı ifade edildi.