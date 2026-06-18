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Dünya

Türkiye İsrail'in kimyasını bozdu! Soykırımcı bakandan yeni savaş senaryosu

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ülkesinin “er veya geç Suriye ile savaşa gireceğini” iddia ederek, 'Türkiye ve Suriye, İran'dan çok daha rahatsız edici birer gelişme.' ifadesini kullandı.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 13:26 - Güncelleme:
Türkiye İsrail'in kimyasını bozdu! Soykırımcı bakandan yeni savaş senaryosu
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Chikli, İsrail ordu radyosunda katıldığı bir programda, gündeme dair gelişmelere değindi.

ABD ile İran arasındaki mutabakat sonrası İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesine yönelik tartışmalara ilişkin Chikli, "Eğer Mavi Hat'a (Lübnan-İsrail sınırındaki Birleşmiş Milletler sınır çizgisine) geri dönersek bu bir başarısızlık olur. Geri çekileceğimizi düşünmüyorum. Eğer gerekirse ABD'ye 'hayır' demeyi biliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE VE SURİYE, İRAN'DAN ÇOK DAHA RAHATSIZ EDİCİ BİRER GELİŞME"

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyesi Bakan Chikli, İsrail'in "er veya geç Suriye ile savaşa gireceğini" iddia ederek, "Türkiye ve Suriye, İran'dan çok daha rahatsız edici birer gelişme." ifadesini kullandı.

"GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE YÜKSELEN YENİ BİR EKSEN GÖRÜYORUZ"

Chikli, dün 103 FM radyosuna yaptığı açıklamada, Batı dünyasının yıllardır uyguladığı abluka ve savaş nedeniyle ekonomisi zarar gören İran'ın durumuna değinerek, "Şekillenen anlaşma endişe verici, ancak beni en az endişelendiren şey İran ekonomisinin yeniden canlanması. Beni çok daha fazla endişelendiren husus, bu anlaşmayı şekillendiren eksendir: Türkiye, Katar ve Pakistan. Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz." demişti.

  • İsrail Diaspora Bakanı
  • Amichai Chikli
  • suriye

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