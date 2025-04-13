İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2025 Pazar / 15 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye, İsrail'in Suriye planını altüst etti
Dünya

Türkiye, İsrail'in Suriye planını altüst etti

Türkiye'nin Suriye'deki varlığı İsrail'in kabusu haline geldi. Tel Aviv'in Türkiye'nin eğiteceği Suriye ordusunu kendisine risk olarak gördüğüne dikkat çeken üst düzey yetkililer, Türkiye'nin Suriye'deki varlığının İsrail'in Şam'da dilediği gibi at koşturma ihtimalini sıfıra indireceğini ifade ediyor.

Yeni Şafak13 Nisan 2025 Pazar 09:50 - Güncelleme:
Türkiye, İsrail'in Suriye planını altüst etti
ABONE OL

Türkiye ile İsrail, Suriye'de muhtemel çatışmayı önleyecek mekanizmanın tesisi için Azerbaycan'da bir araya geldi. İsrail'in tavrını yorumlayan kaynaklar, Tel Aviv'in Türkiye'nin eğiteceği Suriye ordusunu kendisine risk olarak gördüğüne dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye'deki varlığının İsrail'in Suriye sahasında dilediği gibi at koşturma ihtimalini sıfıra indireceğinin altı çiziliyor.

Türkiye ve İsrail arasında Suriye'de muhtemel çatışmaları önleme amacıyla mekanizma tesisi için ilk temas geçen hafta içinde kardeş Azerbaycan'da sağlandı. Yeni Şafak'ın haberine göre, üst düzey yetkililer, İsrail'in tutumunu değerlendirdi.

HEDEFİ 5'E BÖLÜNMÜŞ SURİYE

İsrail'in amacının açık ve net olduğunu ifade eden kaynaklar, "İsrail'in planı, etrafında küçük küçük güçsüz istikrarsız ülkeler olması. Hep buna oynadılar. Lübnan'a, Ürdün'e, oradan da Suriye'ye saldırmaları bunun bir örneği. Şimdi de Suriye'yi 4'e, 5'e bölmek istiyorlar. Suriye bölünsün, kendisine tehdit oluşturmasın" değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE ONLAR İÇİN RİSK

Bu çerçevede İsrail'in Türkiye tarafından eğitilecek yeni Suriye ordusunu kendisine risk olarak gördüğüne dikkat çeken kaynaklar, "Suriye ordusunu Türkiye'nin NATO standartlarında eğitmesi ve savunma sanayii ürünleriyle desteklemesi, İsrail'in Suriye sahasında at koşturma ihtimali ve hedefini sıfıra indirecektir" tespitinde bulundu.

SÖZDE MÜTTEFİKLER KAŞIYOR

İsrail'in bu hassasiyetini bilen sözde müttefiklerin de buna oynadığını belirten kaynaklar, İngiltere ve Fransa'nın "Bak Türkiye oraya gelecek" deyip endişe yaydığına dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağına ilişkin haberlerin ilk olarak Arap ve İngiliz basınında çıkmasının altını çizen kaynaklar, "İsrail'i böyle tahrik ediyorlar" diye konuştu. Kaynaklar İsrail'in asıl niyetini ise şöyle değerlendirdi: "Sanki burada bir çatışma tehlikesi varmış gibi askeri olarak insanları oyalarken, siyasi politik hedeflerine ulaşmak için zaman kazanmaya çalışıyor. Netanyahu'nun asıl derdi zaman kazanmak."

TÜRKİYE'NİN BU PLAN İÇİN GÜCÜ VAR

Kaynaklar tüm bunlar yaşanırken Türkiye'nin bir planı olduğuna ve bu planı uygulamak için gücü olduğuna da dikkat çekti.

İsrail'de panik havası! Türkiye seçeneksiz bıraktı

Suriye'ye Türkiye desteği

Miçotakis'ten Türkiye itirafı: Gıpta edilecek konuma sahipler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.