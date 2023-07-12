Türkiye ile İsveç arasındaki "terörizm" karşıtı mutabakat, İsveç'teki PKK destekçilerini rahatsız etti.



Yeni Şafak'ın haberine göre; Ülkedeki Kürtleri ve organizasyonları temsil ettiğini öne süren sözde gazeteci PKK'lı Baksi, imzalanan mutabakatı İsveç açısından skandal olarak niteledi.

"Bu bir skandal, utanç verici. Çok kötü bir anlaşma." ifadelerini kullanan Baksi, "Özellikle İsveç'in Türkiye'ye AB konusunda yardım edeceğine dair madde tam komedi." dedi.

"İSVEÇ'İN ULUSLARARASI İMAJINI ETKİLEYECEK"



Türkiye'nin LGBT sapkınlığına geçit vermemesinden rahatsız olan Baksi, "Cinsel azınlıkları, kadın haklarını savunan dünyanın en demokratik ve hümanist ülkelerinden biri, dünyanın en homofobik, azınlık düşmanı ülkelerinden birine yardım edecek." ifadelerini kullandı.

PKK'lı Baksi, mutabakatın İsveç'in uluslararası alandaki imajını zedeleyeceğini söyledi.