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Dünya

Türkiye-İsveç mutabakatı terör örgütü yandaşlarını korkuttu: Bu bir skandal

Türkiye ile İsveç arasında imzalanan 'terör' karşıtı mutabakat, ülkedeki terör örgütü PKK destekçilerini paniğe sevk etti. İsveç'teki PKK yanlısı sözde gazeteci Kurdo Baksi, imzalanan mutabakatı skandal olarak nitelendirerek, 'Bu bir skandal, utanç verici. Çok kötü bir anlaşma.' ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak12 Temmuz 2023 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
Türkiye-İsveç mutabakatı terör örgütü yandaşlarını korkuttu: Bu bir skandal
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Türkiye ile İsveç arasındaki "terörizm" karşıtı mutabakat, İsveç'teki PKK destekçilerini rahatsız etti.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Ülkedeki Kürtleri ve organizasyonları temsil ettiğini öne süren sözde gazeteci PKK'lı Baksi, imzalanan mutabakatı İsveç açısından skandal olarak niteledi.

"Bu bir skandal, utanç verici. Çok kötü bir anlaşma." ifadelerini kullanan Baksi, "Özellikle İsveç'in Türkiye'ye AB konusunda yardım edeceğine dair madde tam komedi." dedi.

"İSVEÇ'İN ULUSLARARASI İMAJINI ETKİLEYECEK"

Türkiye'nin LGBT sapkınlığına geçit vermemesinden rahatsız olan Baksi, "Cinsel azınlıkları, kadın haklarını savunan dünyanın en demokratik ve hümanist ülkelerinden biri, dünyanın en homofobik, azınlık düşmanı ülkelerinden birine yardım edecek." ifadelerini kullandı.

PKK'lı Baksi, mutabakatın İsveç'in uluslararası alandaki imajını zedeleyeceğini söyledi.

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