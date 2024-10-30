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Dünya

Türkiye itirafı: Fransa'dan güçlü olacak

AfD Avrupa Parlamentosu Milletvekili Maximilian Krah, Türkiye'nin gelişmekte olan ülke konumundan çoktan çıktığını söyleyerek, 'Türkiye, bugün itibarıyla İtalya'nın ekonomik gücünü geride bırakmış durumda. Türkiye 10 yıl sonra Fransa'dan daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olacak.' dedi.

30 Ekim 2024 Çarşamba 08:41 - Güncelleme:
Türkiye itirafı: Fransa'dan güçlü olacak
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Almanya için Alternatif Partili (AfD) Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Maximilian Krah, Türkiye'ye yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarından Türkçe altyazılı video paylaşan Krah, Türkiye'yi övdü, "Türkiye ekonomik gelecektir. Siyasi istikrar ve göç önleme konusunda ideal bir ortaktır" açıklaması yaptı.

'FRANSA'DAN GÜÇLÜ OLACAK'

Türkiye'nin gelişmekte olan ülke konumundan çoktan çıktığını söyleyen Krah, "Türkiye, bugün itibarıyla İtalya'nın ekonomik gücünü geride bırakmış durumda. Türkiye 10 yıl sonra Fransa'dan daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olacak. Modern teknolojiye sahip Türkiye, mobilitede, havada, uzayda, turizmde ve diğer hizmetlerde çok ileride" dedi.

'DAHA ÖNEMLİ HALE GELİYOR'

Krah, üç dakika süren video mesajında, "Gerçeklerimize bağlı kalarak eski dostlarımız olan Türkleri hatırlama zamanı geldi. Almanya ile Türkiye'yi yüz yıllık bir dostluk, güven ve işbirliği bağlamakta. 1. Dünya Savaşı'nda silah arkadaşlığı yaptık, NATO'da dostluğu sürdürüyoruz. Milyonlarca Türk Almanya'da. Birlikte çiçek açabiliriz" şeklinde konuştu.

AfD'li siyasetçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da övdü. Krah, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gibi politikacıların hızla değişen bir dünyada ulusal egemenliği korumanın ve siyasi hareket alanını genişletmenin mümkün olduğunu kanıtladığına dikkat çekti.

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