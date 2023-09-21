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Dünya

Türkiye karasularına girdi! İlk gemi İstanbul Boğazı'na demirledi

Türkiye'nin başarılı girişimleriyle devreye sokulan ve tahıl taşımak için kullanılacak “insani koridor” işlerlik kazandı. Ukrayna tahılını taşıyan ve “insani koridor” üzerinden Karadeniz'e ulaşan ‘Resilient Africa' isimli yük gemisi İstanbul Boğazı açıklarında demirledi.

IHA21 Eylül 2023 Perşembe 14:37 - Güncelleme:
Türkiye karasularına girdi! İlk gemi İstanbul Boğazı'na demirledi
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Ukrayna'dan tahıl yüklü olarak, geçici "insani koridor"u kullanarak Karadeniz'e girip çıkan ilk gemi olan 'Resilient Africa' adlı yük gemisi, Ukrayna karasularından Romanya karasularına oradan da Bulgaristan üzerinden Türkiye karasularına girdi. Saat 12.25 sularında Sarıyer'de bulunan Kumköy açıklarına gelerek demir atan 76 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğindeki ulaşan 'Resilient Africa' isimli yük gemisi daha sonra İstanbul Boğazından geçerek İsrail'e ulaşacak.

TÜRKİYE KARASULARINA GİRDİ

Ukrayna, geçtiğimiz ay tahıl anlaşmasından vazgeçerek, Ukrayna limanlarını fiili ablukaya alan Rusya'nın baskısını aşmak için Karadeniz'de "insani koridor" oluşturacağını duyurmuştu. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov yaptığı açıklamada, iki kargo gemisinin Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına doğru yola çıktığını kaydetmişti. Gemilere Afrika ve Asya pazarlarına götürülmek üzere tahıl yükleneceğini ifade eden Kubrakov, kargo gemilerinin oluşturulan geçici insani koridoru kullanan ilk gemiler olduğunu aktarmıştı.

Öte yandan Ukrayna Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, gemilerden biriyle Mısır ve İsrail'e buğday gönderileceği ifade edilmişti.

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