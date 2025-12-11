Türkiye karşısında acizliklerini kabul ettiler! Yunan emekli amiral: Vay halimize

Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımları yakından takip eden Yunanistan çareyi İsrail, ABD ve Fransa'da aramaya devam ediyor. Dışa bağımlılığı her geçen gün artan Atina yönetimine Yunanistan'dan da tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Üst düze Yunan isimler, Türkiye'nin savunma sanayisini kendi imkanları ile güçlendirme yoluna gittiğini ve bu alanda başarı sağlandığını itiraf ederken, Atina'nın ise yüksek maliyetli satın almalar ile dışa bağımlı hale geldiğini ve bu durumun ekonomi üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu dile getirdi. Bu konuda en son tepki ise Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'a yönelik yapıldı.

DENDİAS'A TOKAT GİBİ CAVEP

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Atina'da katıldığı bir etkinlikte Türkiye'yi hedef almıştı. Türkiye'nin ülkesi açısından bir tehdit oluşturduğunu belirten Dendias, Ege'deki adalara füze konuşlandırmayı planladıklarını dile getirdi.

Dendias'ın açıklamalarına tepki ise Yunan emekli Amiral Konidaris'ten geldi. Eski asker, son günlerde saldırı doktrinleri, Yunan savaş gemilerinin yerini alacak kıyı füze sistemleri ve benzeri konular hakkında Atina yönetimine sert tepki gösterdi.

"VAY HALİMİZE"

Yabancı basına konuşan Konidaris, "Eğer donanma gemilerimizi Güneydoğu Ege adalarından çekip denizi füze topçu birlikleriyle doldurursak vay halimize" dedi.

Açık denizde büyük gemiler olmadan Yunanistan'ın olamayacağının altını çizen Konidaris, "Kendimizi Ege Denizi'ne kapatıp, 10 füze rampamız var ve kimse Ege'yi bizden alamaz diyemeyiz. Bazıları bizden bir ada alabilir, egemenliğimizi sorgulayabilir. Barış zamanında ordunun değeri çok büyük ve donanma da mevcut. Peki, Türk filosu 4 deniz mili mesafeden gelirse, onları elimizdeki füzeler ile mi durduracağız?" diye sordu.

MAVİ VATAN'A VURGU YAPTILAR

Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesinde yer alan haberde, 2020 yılından beri Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de güçlerini sergileyerek "Mavi Vatan" doktrini sunduğu ifade edildi. Türkiye'nin son yıllarda çok sayıda savaş gemisi ve denizaltı inşa ettiği vurgulanan haberde, bu silahlanmanın aynı anda Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de Türk Deniz Kuvvetlerine bölgede büyük bir üstünlük sağlayacağı aktarıldı.