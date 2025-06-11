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Dünya

Türkiye karşısındaki çaresizlikleri arşa dayandı! Hint hava üssüne bel bağladılar

Türkiye'nin küresel arenadaki yükselişi karşısında çaresiz kalan Yunanistan, Fransa, İsrail, ve Hindistan'ın desteğine bel bağladı. Yunan basını, 'Ege'de bir Hint hava üssü kurulmasına imtiyaz sağlanmalı' yorumunda bulundu.

Star Gazetesi11 Haziran 2025 Çarşamba 11:27 - Güncelleme:
Türkiye karşısındaki çaresizlikleri arşa dayandı! Hint hava üssüne bel bağladılar
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Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son aylarda önemli jeopolitik zaferler elde ettiğini ve bu durumun Yunanistan'ı endişelendirdiğini ifade etti.

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesine atıfta bulunan Yunan basını, kararın Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'deki deneyimli Türk ordusunun Yunanistan'a karşı kullanılabilecek bölgelere çekilmesi anlamına geldiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci önemli jeopolitik zaferinin ise ABD Başkanı Trump'ın Suriye'de Türkiye'ye verdiği destek olduğu belirtildi.

Türkiye'nin gelecekte Suriye'de hava üsleri edinmesinin Güney Kıbrıs ve Yunanistan için risk barındırdığı kaydedildi.

Son Keşmir gerilimi sonrası Hindistan'ın, Pakistan'a verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye duyduğu rahatsızlıktan Yunanistan'ın faydalanması gerektiğini belirten Yunan basını, "Hint filosunu Ege ve Güneydoğu Akdeniz'de tatbikatlara getirmesi, aynı zamanda gemilerimize ve adalarımıza yerleştirmek üzere Hint BRAHMOS füzeleri edinmeye çalışması gerekir. Ege'de bir Hint hava üssü kurulmasına imtiyaz sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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