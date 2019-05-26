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Türkiye karşıtı Boris May’in koltuğunu istiyor

Theresa May’in boşaltacağı koltuk için liderlik yarışı başladı. Muhafazakar Parti kurallarına göre lider adayları öncelikle milletvekillerinin yapacağı oylamada ikiye indiriliyor.

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Son iki adaydan biri partinin yaklaşık 125 bin üyesinin oylarıyla lider seçiliyor. May’in istifası sonrası ismi öne çıkan ve kökeni Çankırı Kalfat’a dayanan  Johnson, Türkiye ve İslam düşmanlığıyla biliniyor. Örtülü Müslüman kadınları ‘banka soyguncuları’na benzeten başörtüsü ve İslam düşmanı eski Dışişleri Bakanı Boris, May’in boşaltacağı koltuk için en güçlü aday olduğu ileri sürüldü. Johnson bir konuşmasındada “Son derece Türk taraftarıyım ancak 77 milyon Türk ahbabımın ve Türk kökenlilerin buraya herhangi bir kontrol olmadan gelmesini düşünemiyorum. Bu çılgınca olur. İşlemez” sözlerini kullanmıştı.

Donanma Gemileri İstanbul Boğazı´ndan geçiyor

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