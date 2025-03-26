Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan geçit töreninde yürüyüş gerçekleştiren Yunan Deniz Kuvvetlerine bağlı birliğin Türkiye hakkında hakaret barından sloganlar atması Yunanistan'da da tepkilere neden oldu.

Yunanistan Savunma Bakanlığı derhal harekete geçerken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatmaya karar verdi.

Yunan basını, Türkiye aleyhtarı sloganı diktatörlük döneminde kullanılan Yunan cunta sloganıyla benzerlik kurdu.

Yeni Sol Partisi yaptığı açıklamada, "Atina geçit töreninde bir Deniz Kuvvetleri birliğinin duyduğu aşırı sağ sloganlar ülkeyi yıllarca geriye götürdü. Her türden vatanseverin aptalca milliyetçiliği için pahalı bir bedel ödedik. 2025'te daha akıllı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA da atılan sloganları kabul edilmez bularak, olayın araştırılmasını istedi.

Yunanistan'daki geçit töreninde skandal Türkiye izahat istedi