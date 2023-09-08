Türkiye koordine ediyor! Katar, Suriye'de kuracak

Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), Türkiye tarafını temsilen eden Gaziantep Valiliği koordinesinde, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 1680 konutluk yeni yerleşim yeri kuracak. Bab merkezin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki Susunbat köyü çevresine kurulacak "el-Kerame" kenti, yaklaşık 9 bin sivile ev sahipliği yapacak.

ORGANİZASYONU TÜRKİYE KOORDİNE EDİYOR

Qatar Charity'nin yeni kent projesinde, 1680 konutun yanı sıra anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ile sağlık merkezi, mesleki eğitim merkezi ve cami de yer alıyor.

Kent, 500 bin metrekarelik alana kurulacak. Bab'daki temel atma törenine Gaziantep Vali Yardımcısı Burak Akeller de katıldı. Suriye'deki temel atma merasimine eş zamanlı olarak Ankara'da da imza töreni düzenlendi.

MALİYETİ KATAR ÜSTLENECEK



Türkiye, Suriye'de rejimin ve terör örgütlerinin zulmünden kaçan masum sivillere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde kalıcı konut projeleri hazırlandı. Maliyeti Katar Devlet Kalkınma Fonu tarafından karşılanacak ve 3 yılda tamamlanacak konutlara sadece Türkiye'de yaşanan sığınmacılar yerleştirilecek.