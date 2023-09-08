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Dünya

Türkiye koordine ediyor! Katar, Suriye'de kuracak

Katar, Türkiye tarafını temsilen Gaziantep Valiliğinin koordine ettiği yeni şehri Suriye'nin kuzeyinde kuruyor. Türkiye-Katar girişimiyle temeli atılan projede 1680 konut inşa edilecek.

AA8 Eylül 2023 Cuma 14:19 - Güncelleme:
Türkiye koordine ediyor! Katar, Suriye'de kuracak
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Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), Türkiye tarafını temsilen eden Gaziantep Valiliği koordinesinde, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 1680 konutluk yeni yerleşim yeri kuracak. Bab merkezin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki Susunbat köyü çevresine kurulacak "el-Kerame" kenti, yaklaşık 9 bin sivile ev sahipliği yapacak.

ORGANİZASYONU TÜRKİYE KOORDİNE EDİYOR

Qatar Charity'nin yeni kent projesinde, 1680 konutun yanı sıra anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ile sağlık merkezi, mesleki eğitim merkezi ve cami de yer alıyor.

Kent, 500 bin metrekarelik alana kurulacak. Bab'daki temel atma törenine Gaziantep Vali Yardımcısı Burak Akeller de katıldı. Suriye'deki temel atma merasimine eş zamanlı olarak Ankara'da da imza töreni düzenlendi.

MALİYETİ KATAR ÜSTLENECEK

Türkiye, Suriye'de rejimin ve terör örgütlerinin zulmünden kaçan masum sivillere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde kalıcı konut projeleri hazırlandı. Maliyeti Katar Devlet Kalkınma Fonu tarafından karşılanacak ve 3 yılda tamamlanacak konutlara sadece Türkiye'de yaşanan sığınmacılar yerleştirilecek.

  • Türkiye-Katar işbirliği
  • Suriye kuzeyine yeni şehir
  • Gaziantep Valiliği projesi

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