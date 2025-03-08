Türkiye korkusu komşuya geri adım attırdı! Projeyi rafa kaldırdılar

Yunanistan Bağımsız Elektrik Enerjisi İletim Şirketinin (ADMHE), Girit ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yapılması planlanan elektrik bağlantı hattı projesinin seyrindeki belirsizlik nedeniyle, projeye hizmet sağlayacak Fransız firması Nexans'a ödeme yapmayı dondurduğu ileri sürüldü. Yunan basını Türkiye'nin olası tepkisinin bu kararda etkili olduğunu yazdı. Yunanistan'ın bu kararı ülke basınından Alithia Gazetesi'nde manşetlere taşındı. Yunan basını Alithia Gazetesi, konuya ilişkin haberine "Türkiye kabloyu kesti... Yunanistan elektrik bağlantısıyla ilgili jeopolitik riski tanıdı" başlığını attı.

70 MİLYON AVROLUK ÖDEMEYİ DURDURDULAR

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, jeopolitik nedenlerle, Nexans'ın görevlendirdiği araştırma gemisinin uluslararası sulara çıkamaması sonucu Girit ve GKRY arasında yapılması planlanan elektrik bağlantı hattı projesinin deniz altına kablo döşenmesine ilişkin teknik incelemeler de yapılamaz hale geldi.

Nexans'a proje için ödenmesi planlanan 1,4 milyar avrodan şimdiye dek sadece 200 milyon avro ödeme yapan ADMHE, 28 Şubat'ta Nexans'a yapması gereken 70 milyon avroluk ödemeyi projede olumlu bir gelişme olana dek, projenin seyrindeki belirsizlik nedeniyle durdurdu. İlgili karar Nexans ile uzlaşı içerisinde alındı. Anlaşmanın tamamen bozulması halinde ise ADMHE'nin, Nexans'a olan sorumlulukları dışında, AB'den aldığı 160 milyon avro fonu da iade etmesi öngörülüyor.

"YUNAN HÜKÜMETİ TÜRKİYE ENGELİNİ AŞABİLMEK AMACIYLA ZAMAN KAZANMAK İSTİYOR"

Yunan basınına göre proje, Türkiye'nin tepkisi düşünülerek bu aşamada rafa kaldırıldı. Yunan medyasına göre proje, Türkiye'nin tepkisi düşünülerek bu aşamada rafa kaldırıldı. Kathimerini gazetesi farklı bir haberinde ise, "Yunan hükümeti, Nexans firmasına ödemeleri dondurmakla, ek maddi külfet oluşmadan, Türkiye engelini aşabilmek amacıyla zaman kazanmak istiyor. Hükümet, Fransa, ABD ve İsrail'in projeye açık şekilde destek vermelerine çalışacak " diye yazdı.

"TÜRKİYE KABLOYU KESTİ"

Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs ile Girit arasında deniz altı elektrik bağlantısı kurulmasını öngören "Great Sea Interconnector" (GSI) projesiyle ilgili jeopolitik riskleri resmen kabul ettiği bildirildi. Yunan basınından Alithia Gazetesi haberi "Türkiye kabloyu kesti... Yunanistan elektrik bağlantısıyla ilgili jeopolitik riski tanıdı" başlığıyla manşetine taşıdı.

Yunan basını haberinde, 2024 sonundan bu yana gecikme gözlemlenen GSI projesindeki jeopolitik riskin Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı tarafından dün resmen tanındığı aktarıldı. Bakanlık proje yüklenicisi ADMIE'ye, Fransız kablo şirketi Nexans'a 70 milyon euroluk şubat taksitinin ödenmeyeceğini bildirme talimatı verdi.

Yunan haber sitesi, Girit-Korakia'dan Güney Kıbrıs- "Köfünye"(Geçitkale) noktaları arasında kurulacak 1,4 milyar euroluk bağlantı için kablo üretimi ve döşeme işlerini üstlenen Fransız Nexans şirketine sözleşme gereği aylardır ödeme yapıldığını yazdı. Ancak Yunanistan'ın dün, şubat taksitinin "jeopolitik unsurlar nedeniyle siyasi bir çözüm bulunana kadar ödeme yapılmaması kararı alındığı" bilgisinin aktarıldığı ifade edildi. Alithia Gazetesi, "diplomatik çözüm" ifadesinin, "Levoli Relume" ve "NG Worker" isimli gemilerin, Türkiye'nin engellemesi sebebiyle deniz dibi araştırmalarını yapmadan İtalya'daki üslerine dönmeleriyle bağlantılı olduğunu yazdı.

GSI ile ilgili çalışmaların ilerlemediğini, aksine son aylarda ertelendiğini ancak Rum Yönetiminin zaman zaman "her şeyin iyi gittiği hatta Abu Dabi enerji şirketlerinin projeye ilgi gösterdiğini" açıkladığı hatırlatılan haberde, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis'in dünkü açıklamasında projeyle ilgili artan jeopolitik riski ve çalışmaların dondurulmasını küçümsemeye çalıştığını aktardı. Habere göre Letimbiotis projenin uygulamasına getirilen ertelemenin "geçici olduğunu, Fransız şirketinin kablo üretimine normal şekilde devam ettiğini" söyledi.

Haberde Kaşot ve Kerpe adaları hattındaki araştırmaların geçen yaz, Türk donanmasına bağlı gemilerin bölgede görünmesi üzerine kesildiği hatırlatıldı. O zaman "Libya ile yapılan mutabakatın yasadışı olduğu" iddiasıyla Türk tepkisinin devam etmemesini sağlamak amacıyla Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile direkt iletişim (kırmızı telefon) kurulmasından söz edildiği belirtilen haberde "kablo çalışmalarında o zamandan beri ilerleme olmadı, Atina son dönemde temkinli görünüyor" ifadesine yer verildi.

ENGELİN SEBEBİ 70 MİLYON AVROLUK ÖDEMENİN DONDURULMASI

Yunan basınında bir diğer medya kuruluşu To Vima Gazetesi de "Büyük deniz bağlantısı: Yunanistan-Kıbrıs Elektrik Kablosu yeni gerilemelerle karşı karşıya" başlığını attı.

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesine ve ardından Avrupa için aldığı kararlara değinen Yunan basını, öngörülemez hale gelen jeopolitik manzarada belirsizliklerin devam ettiğini belirtti.

Haberde, "İsrail ve Kıbrıs'ın elektrik şebekelerini Yunanistan'a bağlamayı amaçlayan iddialı bir proje olan Yunanistan-Kıbrıs bağlantı projesi Büyük Deniz Bağlantısı (GSI) engellerle karşılaşmaya devam ediyor. Son gelişme ise IPTO'nun Fransız Nexans şirketine olan 70 milyon avroluk ödenmemiş ödemeleri dondurması kararı oldu." denildi

PROJE NEYDİ?

Söz konusu çalışma Avrupa Birliği'nin de desteklediği Girit ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında denizaltı elektrik kabloları döşenmesi projesi çerçevesinde, Güney Ege'de Kaşot (Kasos) ile Kerpe (Karpathos) adaları arasındaki uluslararası sularda yapılacaktı.

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