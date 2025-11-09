İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Türkiye korkusu köşeye sıkıştırdı... Soykırımcı Netanyahu ekibini topladı

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye ve Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin rolü üzerine güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

AA9 Kasım 2025 Pazar 23:52 - Güncelleme:
Maariv gazetesinin haberine göre, soykırımcı Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de sağlanan ateşkeste garantör rol oynayan Türkiye'nin Gazze ve Suriye'deki rolüne ilişkin güvenlik kurmaylarıyla zirve gerçekleştirdiği aktarıldı.

Soykırımcı İsrail'de ateşkesin ikinci aşamasında Gazze'ye konuşlanacak uluslararası istikrar gücüne Türkiye'nin katılımı tartışılıyor.

Tel Aviv yönetimi, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yakın süreçte konuşlandırılması beklenen uluslararası istikrar gücüne asker göndermesine karşı olduğunu yinelemişti.

ABD yönetiminden ise Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımını destekleyen açıklamalar gelmişti.

