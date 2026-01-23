İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3641
  • EURO
    50,9253
  • ALTIN
    6856.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye korkusu soykırımcıyı panikletti: Ankara Orta Doğu'da hakimiyet kuracak
Dünya

Türkiye korkusu soykırımcıyı panikletti: Ankara Orta Doğu'da hakimiyet kuracak

Soykırımcı İsrail'in bebek katili Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yakın Israel Hayom gazetesi, İran tehdidinin artık ortadan kalktığını fakat Türkiye'nin, İsrail'i kuşatarak zor durumda bırakacağını kaydetti. Analizde, on yıl veya daha kısa sürede Ankara'nın Orta Doğu'da hakimiyet kurmaya çalışacağı ileri sürülerek 'Bölgedeki üst düzey bir kaynak Türk liderin İsrail'i kuşatmaya çalışacağını ve hayatını zorlaştıracağını tahmin etti.' değerlendirmesinde bulunuldu.

AA23 Ocak 2026 Cuma 13:02 - Güncelleme:
Türkiye korkusu soykırımcıyı panikletti: Ankara Orta Doğu'da hakimiyet kuracak
ABONE OL

Israel Hayom'da Amit Segal imzasıyla yayımlanan analizde, ismi paylaşılmayan bölge kaynaklarına dayandırılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine işaret edildi.

"Rejim düşecek ya da düşmeyecek, İran tehdidi bildiğimiz şekliyle artık yok." ifadesi kullanılan analizde, "Zaten Filistinlilerin çoğunlukta olduğu Ürdün, Türkiye'nin etki alanına girerse ne olacak, Mısır ya da Lübnan düşerse ne olacak?" sorusu soruldu.

İsrail'de "Suriye" paniği: Türkiye avantaj elde etti

On yıl veya daha kısa sürede Ankara'nın Orta Doğu'da hakimiyet kurmaya çalışacağı ileri sürülerek "Bölgedeki üst düzey bir kaynak Türk liderin İsrail'i kuşatmaya çalışacağını ve hayatını zorlaştıracağını tahmin etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bölgedeki üst düzey yetkililerin, Türkiye ve Katar'ın Gazze Yönetim Kurulu'na dahil olmasından rahatsız olmadığı, kurulun sembolik olduğu öne sürüldü.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarına işaret edilerek yaşananların İsrail açısından endişe verici olduğu belirtildi.

Orta Doğu'da artan etkimiz başlarını döndürdü! ABD'den Türkiye analizi: Bölgeyi dizayn ediyorlar

"SUUDİ ARABİSTAN İLE NORMALLEŞME ÖLMÜŞTÜR"

Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmalarına dahil olması konusuna dair ise analizde, "Suudi Arabistan ile normalleşme, en azından öngörülebilir gelecekte ölmüştür." ifadesi kullanıldı.

İsrail'le normalleşme ihtimali konuşulan Suudi Arabistan'ın son zamanlarda İsrail'e karşı bir "kışkırtma kampanyası" yürütmeye başladığı ve bunun "Sünni dünya için bambaşka bir şey" olduğu savunularak bu durumun İsrail ile birlikte ABD'yi rahatsız etmesi gerektiği iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın İsrail'e karşı yaklaşımındaki değişimin, Haziran 2025'te İsrail'in İran'ın nükleer kapasitesine ve ordusuna ciddi zarar vermesinden sonra gerçekleştiğine işaret edilen analizde, Eylül 2023'te Suudi Arabistan ile İsrail'in çok yakınlaştığı hatırlatılarak 7 Ekim'in her şeyi tersine döndürdüğü belirtildi.

Katil İsrail'de Türk radarı kabusu

Bu gelişmelerden sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, kabine toplantılarından birinde Suudi Arabistan'la normalleşme konusuna dair "Olmazsa olmaz, zorla olmaz." dediği öne sürüldü.

Son dönemde Suudi Arabistan'ın, Fas'tan Birleşik Arap Emirliklerine, Abraham Anlaşmalarına verilen desteğin temellerini sarsmaya çalıştığı, İsrail'in bunun önüne ABD Başkanı Donald Trump'ı anlaşmaya karşı atılan adımların şahsına karşı atılan adımlar olduğuna ikna ederek geçebileceği iddia edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.