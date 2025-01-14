Denizcilik alanında haberler yayınlayan uluslararası medya kuruluşu Baird Maritime, Türkiye'nin gemi filosunun genişletip yenilenmesi planını yakın takibe aldı. "Yunanistan, Türkiye'nin donanmasının genişlemesinin ardından ek savaş gemileri satın almayı düşünüyor" başlığıyla bir haber yayımlayan uluslararası medya kuruluşu, Türkiye'nin kendi donanma gemilerini inşa programındaki yeni gelişmelerin yanı sıra artan jeopolitik zorluklar nedeniyle Yunan hükümeti'nin ilave yeni nesil savaş gemileri satın alma olasılığını değerlendirmeye başladığını yazdı.

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Yunan Donanması'nın üst düzey yetkililerinin su üstü muharebe filosunun büyük kısmını oluşturacak olası adayları değerlendirmeye başladığını aktaran uluslararası medya kuruluşu, Yunan donanmasının önümüzdeki 10 yıl içinde 16 ana gemiden oluşan bir filonun faaliyete geçmesini sağlamak amacıyla yeni savaş gemileri satın alınmasına ilişkin teklifi parlamentoya sunduğunu bildirdi.

Yeni gemilerinin bazılarının 1970'lerin sonlarından bu yana hizmette olan Yunan Donanması'nda dokuz adet kalan Elli sınıfı firkateyninin yerini alacağını yazan yabancı basın haberinde, dikkate alınan gemi tasarımları arasında ABD Donanması'nın Constellation sınıfı firkateyni ve Avrupa Birliği'nin eski adıyla Avrupa Devriye Korveti'nin (MMPC) yer aldığı ifade edildi.

Haberde ayrıca yeni gemilerin gelişini bekleyen geçici bir önlem olarak Yunan Donanması'nın dört Hydra sınıfı firkateynini iyileştirmeye başladığı söylendi.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce Yunanistan'a eski ABD Donanması Freedom sınıfı kıyı muharebe gemileri tedarik etme niyetini dile getirmişti. Ancak, Dışişleri Bakanlığı'nın Freedom sınıfı gemileri, tahrik sistemlerinin onarıldığından emin olmadan transfer etme önerisi nedeniyle öneri Yunanistan Savunma Bakanı Mikos Dendias tarafından eleştirildi.

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