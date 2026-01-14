Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın savunma ittifakı hazırlığında olduğunu iddia eden Yunan basını, Türkiye'nin Riyad-İslamabad ittifakına olası katılımının, ABD, NATO ve İran'ı içeren mevcut jeopolitik denklemleri karmaşıklaştırabileceğini ve aynı zamanda Hindistan, İsrail ve Yunanistan'ın da bu ittifakı daha yakından incelemesi gerektiğini bildirdi.

Uluslararası kamuoyunun dikkatinin sonu gelmeyen Ukrayna-Rusya savaşı, Venezuela ve ardından Grönland-Küba-Meksika hattına kaydığını ifade eden Yunan basını, Türkiye'nin bu meşguliyetin ortasında Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte NATO benzeri üçlü bir İslami savunma ittifakı kurmaya çalıştığını dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜ, SUUDİ ARABİSTAN'IN EKONOMİK GÜCÜ

Pakistan'ın nükleer cephaneliğine vurgu yapılan haberde, Suudi Arabistan'ın ekonomik, Türkiye'nin ise önemli bir askeri güce sahip olduğu ifade edildi. Söz konusu anlaşmanın müttefik ülkelerden birine karşı yapılan herhangi bir düşmanca eylemin tüm müttefik ülkelere karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmesini öngören bir savunma maddesini içereceği vurgulandı. Ankara'nın söz konusu ikili savunma anlaşmasına dahil olmasının, Orta Doğu'da ve ötesinde güç dengesini değiştirebileceği aktarıldı.

Türkiye'nin ittifaka katılmasının, Müslüman dünyasının birliği için önemli anlamlar taşıyacağı dile getirilen haberde, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın geniş bir Müslüman nüfusa sahip olduğu ve bu durumun diğer ülkelerin dikkatini çekebileceği ifade edildi.

JEOPOLİTİK DENKLEMİ DEĞİŞTİREBİLİR

Bölgesel hesaplamaların ötesinde, Türkiye'nin ittifaka olası girişinin, ABD, NATO ve İran'ı içeren mevcut jeopolitik denklemi değiştirebileceği ve aynı zamanda Hindistan'a kadar uzanan Yunanistan ve İsrail cephesi için ciddi krizler doğurabileceği dile getirildi.

NATO üyesi bir ülkenin, nükleer silahlı bir devlet ve ekonomik güce sahip olan bir ülke arasında kurulacak üçlü güvenlik çerçevesinin, askeri yetenek, stratejik coğrafya ve ekonomik gücün nadir bir birleşimini temsil edeceği ifade edildi.

Bu durumun, Güneydoğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik ortaklıklarını potansiyel olarak yeniden şekillendirebileceği belirtildi.

GİRİT'İ HİNDİSTAN ORDUSUNA FEDA ETTİLER

Yunanistan'ın, Türkiye'nin yukarıda belirtilen adımlarını çok yakından takip etmesi gerektiği ifade edilen haberde, Atina'nın Suudi Arabistan ile işbirliğini daha da derinleştirmesi gerektiği vurgulandı.

Aynı zamanda, Güneydoğu Akdeniz'de İsrail-Güney Kıbrıs ile müttefik koalisyonuna Hindistan'ı da dahil etmesi gerektiği ve Girit'te bir komuta ve karargahı olan kalıcı bir ortak hava kuvvetinin oluşturulmasını incelemesi gerektiği dile getirildi.

Bu kapsamda Hindistan'ın Türkiye'ye karşı Ege ve Güneydoğu Akdeniz'e "kalıcı olarak" bulunmasının önünün açılması vurgusu yapıldı.