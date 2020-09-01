Türkiye Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki göstermişti! Norveçli parti liderinden küstah Türkiye çıkışı

star.com.tr 01 Eylül 2020 Salı 09:40 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 09:44

Batı'da giderek artan İslam düşmanlığı, İsveç şehirlerinden Malmö'yü savaş alanına çevirirken, Norveç'te de aynı senaryonun hazırlığı yapılıyor.

İsveç'te geçtiğimiz Cuma günü faşistlerin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sonrası Müslümanlar sokağa dökülerek bu alçak provokasyonu protesto etmişti. Protestocuların polisin sert müdahalesine karşılık vermesiyle sokaklar adeta savaş alanına dönmüştü.

Olayın ertesi günü, Norveç'in İslamileştirilmesini Durdur (SIAN) adlı faşist, ırkçı örgüt, aynı saygısızlığı yaparak Kur'an-ı Kerim parçaladı.

Müslüman olan Kültür Bakanı Abid Raja, SIAN'ın alçak provokasyonu kınadı ve örgütü boykot çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan provokasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Norveç’te bir grup İslam düşmanı ve ırkçının Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını en ağır şekilde kınıyoruz." ifadeleriyle tepki gösterildi.

Açıklamada ayrıca, Norveç makamlarından bu tür bir eylemin bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Türkiye her zaman faşist ırkçı akımlarla mücadelesini sürdürecektir. Bu çerçevede, Avrupalı siyasetçilere ve Avrupa kurumlarına da bu tehlikeyi ciddiye almaları ve buna karşı mücadele etmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Maalesef Kutsal Kitabımıza yönelik bu tür eylemler, bilhassa demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında en önde geldiklerini iddia eden İskandinav ülkelerinde son birkaç yılda artan şekilde yaşanmaktadır. Geçen kasım ayındakine benzer şekilde gerçekleştirilen bu eylemin tekrarlanmamasını teminen Norveç makamlarının gerekli tüm önlemleri almalarını bekliyoruz."

TERÖRÜ TEŞVİK EDİYORLAR

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, dün Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun Kur'an-ı Kerim'i yırtmasını kınayarak, olayı "teröre teşvik ve kutsalları küçümseme" olarak değerlendirdi.

Filistin Alimler Birliği de, Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun Kur'an-ı Kerim'i yırtmasını kınayarak bunun bir suç olduğunu belirtti.

ALÇAK SALDIRIYI SAVUNDU, TÜRKİYE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin, SIAN'ın alçak saldırısını kınamasına, Norveç İlerleme Partisi'nden tepki geldi.

Parti lideri Siv Jensen, örgütün saygısızılığını 'ifade özgürlüğü' olarka niteleyerek savundu. Jensen ayrıca hükümete, Türkiye'ye bu minvalde bir mesaj verilmesi için çağrıda bulundu. Yaşanan ırkçı olayı, ülkenin ilerlemesinin, gelişmesinin bir örneği olduğunu savundu.

PROVOKASYON İLK DEĞİL

Daha önce nefret söylemiyle suçlanan ve beraat eden SIAN üyesi Fanny Braten, halka açık bir yere Kur'an-ı Kerim'e 'saygısızlık' yapacağını duyurdu.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i parçalayarak, İslama ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama hakaretler yağdırdı.

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