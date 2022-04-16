Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk'ta iftar verdi

Tiran'daki bir otelde düzenlenen iftara, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr Nevzat Şimşek, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Yörük, buradaki konuşmasında, Türk kurumlarının önümüzdeki günlerde de iftar programları düzenleyeceklerini ifade etti.

Arnavut ve Türkler arasındaki dostluğa değinen Yörük, "Yıllar geçtikçe bizim dostluk ve dayanışmamız daha da güçleniyor." diye konuştu.

Ortak bir gelecek inşa etme çabasında olduklarını söyleyen Yörük, "Bu plan ve stratejinin bir sebebi ve bir parçası olarak Arnavutluk'ta Maarif Vakfımız bulunuyor." dedi.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Şimşek de "Türkiye ve Arnavutluk iki kardeş ülkedir. Ortak bir tarih ve kültüre sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin potansiyelinden dolayı ticari alışverişin daha da artabileceğini söyleyen Şimşek, "Türkiye olarak biz, Arnavutluk'la olan ilişkilerimizin sadece ticaretle sınırlanmasını istemiyoruz. İlişkilerimizi, ekonomiden siyasete, güvenlikten eğitime kadar çok boyutlu bir yaklaşımla geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Arnavutluk arasındaki insani ilişkilerin çok daha değerli olduğuna dikkat çeken Şimşek, Maarif Vakfı olarak eğitimi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında çok önemli bir olanak olarak gördüklerini vurguladı.

Programda, TMV bünyesindeki New York Tiran Üniversitesi Rektörü Erkan Erdemir de bir selamlama konuşması yaptı.