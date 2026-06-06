İsrail merkezli Maariv gazetesi, Ürdün'ün Rai al-Youm internet sitesine dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Mısır ve Türkiye arasında yaşanan yakınlaşmayı yakından takip ettiği ifade edildi.

Habere göre, Amerikalı istihbarat yetkilileri son zamanlarda Mısır ve Türkiye savunma bakanlıkları arasında, özellikle askeri ve güvenlik alanlarında, koordinasyonun kapsamı, düzeyi ve sıklığında önemli bir artış tespit etti. Haberde, ortak faaliyetlerdeki bu artışın Tel Aviv ve Washington'da ilgi uyandırdığı vurgulandı.

MISIR-TÜRKİYE YAKINLAŞMASI İSRAİL'İ TEDİRGİN ETTİ

Haberde, İsrail ve ABD'nin amacının, Mısır ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve bölgenin kuzeyindeki güç dengesini etkileyebilecek kapsamlı güvenlik anlaşmaları imzalamak üzere olup olmadığını anlamak istediği aktarıldı.

Rai al-Youm internet sitesi, İsrail'in Amerikalıları Kahire ve Ankara arasındaki güvenlik yakınlaşmasının ayrıntılarını öğrenmeye teşvik eden başlıca faktörlerden biri olduğu iddia ederken, kaynaklar ise İsrail'in iki ülke arasındaki temasların niteliği hakkında Amerikan kanalları aracılığıyla bilgi toplamaya çalıştığı dile getirildi.

Haberde ayrıca Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Türkiye ve Mısır askeri yetkilileri arasındaki artan güvenlik görüşmelerine dikkat kesildiği ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey yetkililer üzerinde bilgi almaya çalıştığı dile getirildi.

TÜRK HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ MISIR YOLCUSU

Haberde, diğer hususların yanı sıra, stratejik güvenlik işbirliği olasılıklarının yüksek olduğu ve Mısır'ın Türk yapımı hava savunma sistemleri satın almaya yakın olduğu aktarıldı.

Haberde, "İsrail'de dikkat çeken konulardan biri de Mısır Sınır Muhafızları ve Türk hava savunma sistemlerini içeren bir güvenlik anlaşması olasılığıdır" değerlendirmesi yapıldı.

PAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde ayrıca, gelecekte Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da dahil olabileceği bir "ortak Arap-İslam askeri ittifakı" çerçevesi üzerine görüşmelerin olasılığından da bahsedildi.

Mısır ve Türkiye arasındaki yakınlaşmanın, Kahire ve Ankara arasında yıllarca süren diplomatik gerilimden ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kademeli olarak yenilenmesi sürecinden sonra gerçekleştiği vurgulandı.

Daha derin bir güvenlik işbirliği gelişirse bu durumun, Türkiye'yi bölgesel arenada kilit bir oyuncu olarak gören İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs için büyük risk teşkil edeceği aktarıldı.