AA 21 Şubat 2022 Pazartesi 13:07 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 13:22

Malzemelerin teslimi için başkent Kabil'de düzenlenen törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Emre Manav, Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanı Yardımcısı Habibullah Ahunzade ve Kabil'de bazı Türk kurumların temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Manav, Afgan halkının geçmişte Türk halkının yanında olduğu için bugünlerde de yardıma ihtiyaç duyan Afgan halkının yanında yer aldıklarını söyledi.

Manav, Türkiye'den Afganistan'a gönderilen "İyilik Treni"nin içerisinde çok çeşitli yardım malzemelerinin bulunduğunu belirterek, bu yardımları ülkenin 34 vilayetine ulaştıracaklarını ve Afganistan'ın her köşesindeki halka yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yardımların bir kısmını da ilgili bakanlık olan Sağlık Bakanlığına aktarmak istediklerini dile getiren Manav, böylece sağlık kuruluşlarında kullanılmak üzere yatak, koruyucu malzeme dahil tıbbi destek malzemesini de bu bakanlığa teslim ettiklerini kaydetti.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanı Yardımcısı Ahunzade ise Türkiye'nin daha önce de farklı alanlarda Afganistan'a yardımda bulunduğunu ve bu yardımların devam ettirilmesini istediklerini vurguladı.

Ahunzade, "Türkiye'nin özellikle Kovid-19 hastaları ve uyuşturucu bağımlılarının tedavisi konusunda destek vermesini istiyoruz. Türkiye Müslüman ve dost ülke olduğu için başka ülkelerden daha fazla desteğini talep ediyoruz." dedi.

Ankara'dan 27 Ocak'ta yola çıkan ve 750 ton insani yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni, 7 Şubat'ta Türkmenistan sınırındaki Turgundi Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'a giriş yapmıştı.

Söz konusu yardım paketlerinde gıda, kışlık giyim, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye, oyuncak ve sağlık malzemeleri bulunuyor.