Rusya basını, Türkiye'nin muhtemel BRICS katılımı ve iki ülke arasındaki ilişkileri yayımladığı analiz yazısıyla ele aldı.

TÜRKİYE BATILI MÜTTEFİKLERİNİ TERS KÖŞE YAPTI

Ukrayna'da yaşananlar açısından büyük önem taşıyan Karadeniz boğazlarının anahtarlarını elinde tutan Türkiye'nin BRICS başvurusuyla ABD ve AB'li müttefiklerini ters köşe yaptığı belirtildi.

Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğuna işaret eden Rusya basını, "Batılı analistlere göre BRICS ülkelerinin ekonomileri Türk ekonomisiyle ideal bir şekilde uyumlu ve bu sayede Türk ekonomisi Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya arasında kilit enerji dağıtım merkezine dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna ile savunma alanında iş birliğini ilerletmesi ve Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını beyan etmesine rağmen Rusya ile ilişkilerin sürdüğüne dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e karşı yaptığı İslam İttifakı çağrısının ABD'nin sırtına saplanmış bir "hançer" olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin Mısır ve Suriye ile ilişkilerini geliştirmek için attığı son adımların, Lübnan ve Suriye'yi de tehdit ettiğini belirten "artan yayılmacılık tehdidine karşı bir dayanışma hattı oluşturmayı" amaçladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail kibrini, İsrail haydutluğunu ve İsrail devlet terörizmini durduracak tek adım İslam ülkelerinin ittifakıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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