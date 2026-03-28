  • Türkiye öncülük etti: Mavi Vatan'a çelik kalkan... Karadeniz'in güvenliği MCM'ye emanet
Türkiye öncülük etti: Mavi Vatan'a çelik kalkan... Karadeniz'in güvenliği MCM'ye emanet

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Karadeniz'de sürüklenen mayınlar ile kamikaze insansız araçlara karşı Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla oluşturulan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM Black Sea) operasyonlarında 275 şüpheli cisim tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 28 bin 150 saat seyir ve 7 bin 711 saat uçuş gerçekleştirirken, Kocaeli'ye konuşlandırılan Bayraktar TB2'ler bölgedeki gözetleme kapasitesini artırdı.

Karadeniz'deki güvenlik denklemi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından köklü biçimde değişti. Sürüklenen mayınlar, kamikaze insansız deniz ve hava araçları gibi tehditler bölgedeki deniz trafiğini ve enerji altyapısını doğrudan hedef alır hale geldi. Türkiye, bu tehditlere karşı hem ulusal imkânlarıyla hem de bölgesel iş birliği mekanizmalarıyla kapsamlı bir savunma hattı ördü.

TÜRKİYE-ROMANYA-BULGARİSTAN ORTAKLIĞIYLA MCM BLACK SEA KURULDU

Karadeniz'de, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan sürüklenen mayın ve insansız araç tehditlerine karşı Türkiye öncülüğünde yürütülen faaliyetler aralıksız sürüyor.

Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla oluşturulan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM Black Sea) kuruluşuna ilişkin mutabakat muhtırası 11 Ocak 2024'te İstanbul'da imzalanırken, görev grubunun aktivasyon süreci 2 Temmuz 2024'te başladı.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDAN 28 BİN SAATLİK KESİNTİSİZ KEŞİF VE GÖZETLEME

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz'de yürütülen harekât kapsamında, savaşın başlangıcından itibaren keşif, gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın ile insansız deniz ve hava araçlarının etkisiz hale getirilmesi faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Bu çerçevede deniz yetki alanlarının korunması amacıyla fırkateyn, denizaltı, karakol gemisi, deniz karakol uçağı, helikopter ve insansız hava araçları görev yapıyor.

Mayın gözetleme faaliyetlerinde ise mayın avlama gemileri, hücumbotlar, helikopterler, SAS timleri ve İHA'lar aktif olarak kullanılıyor. Bugüne kadar yürütülen faaliyetlerde 28 bin 150 saat seyir yapılırken, hava unsurları tarafından bin 554 sorti ile 7 bin 711 saat uçuş gerçekleştirildi.

275 ŞÜPHELİ CİSİMDEN 29'U MAYIN VE KAMİKAZE ARAÇ ÇIKTI

Çalışmalar kapsamında toplam 275 şüpheli cisim tespit edilirken, bunlardan 10'unun mayın, 8'inin kamikaze insansız hava aracı, 11'inin ise kamikaze insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Tespit edilen unsurlar SAS timlerince imha edildi.

KOCAELİ CENGİZ TOPEL'E 3 BAYRAKTAR TB2 KONUŞLANDIRILDI

Öte yandan, Karadeniz'de hava ve deniz resminin etkinliğinin artırılması amacıyla 17 Aralık 2025'ten itibaren Kocaeli Cengiz Topel Meydanı'na 3 adet Bayraktar TB2 konuşlandırılırken, bölgede ilave fırkateynler de görevlendirildi. Halihazırda haftada 4 deniz karakol ve 4 İHA sortisi icra ediliyor.

Yürütülen faaliyetler; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürülürken, Batı Karadeniz'deki sondaj ve araştırma gemileri çevresinde keşif ve gözetleme faaliyetleri de devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, savaşın başlangıcından bu yana başta sürüklenen mayınlar olmak üzere İHA ve İDA tehditlerine karşı azami tedbirlerin alındığı ve çalışmaların ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü bildirildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.