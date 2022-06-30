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Dünya

'Türkiye önemli bir müttefik'

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini ve aradaki farklılara rağmen Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu kaydetti.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 00:54 - Güncelleme:
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Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye'ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum." İfadesini kullandı.

Aradaki görüş farklılıklarına rağmen Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Graham, "Bu durum, Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Graham açıklamasında, "Türkiye'nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye'nin, ABD'nin, NATO'nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır." ifadesini kullandı.

- ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, dün yaptığı telefon brifinginde, Türkiye'nin yeni F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebini değerlendirerek, "ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor." demişti.

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