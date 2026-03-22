Türkiye övgüsü ülkeyi karıştırdı: Varufakis Türk subayı gibi

Türkiye'nin bölgesel krizlerde akıllı ve dengeli politika izlediğini belirten eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis'in Atina hükümetini İsrail'in uydusu olmakla suçlaması ülkede deprem etkisi yaptı.

Varufakis, "Türkiye, Yunanistan'ın başaramadığını, hatta yanına bile yaklaşamadığını başardı. Bizim hükümetlerimiz tamamen ABD ve İsrail'in güdümüne girdi. Bunun sonucunda kimse Yunanistan'ı ciddiye almıyor. Çünkü biz, İsrail–ABD savaş makinelerinin uşaklarıyız. Sizin hükümetiniz ise taraflarla ayrı ayrı iletişim kurmayı başardı" ifadelerini kullandı.

Yunan basını, Varufakis'in Atina, ABD ve İsrail'i doğrudan hedef alarak, Yunanistan'ın ulusal bağımsızlığı konusunu gündeme getirerek sert bir siyasi müdahalede bulunduğunu dile getirdi.

"VARUFAKİS TÜRK SUBAYI GİBİ"

Varufakis'in açıklamaları kışkırtıcı ve ulusal çıkarlara aykırı bulundu.

Varufakis'in sert bir tavır sergilediğine atıfta bulunan Yunan basını, "Bu ifadeleri dinleyen herkes, bunların bir Türk ordusu subayının ağzından çıktığını düşünecektir" yorumunda bulundu.

Haberde "Türkiye akıllıca davrandı", "Yunanistan İsrail'in uydusu haline geldi", "Türkiye, Yunanistan'ın yanına bile yaklaşamadığı bir şeyi başardı" başlıklarını ön plana çıkaran Yunan basını, "Varufakis Türkiye'yi överek ne yaptığının farkında mı?" diye sordu.

Varufakis'in Türk propagandası yaptığını yazan Yunan basını, "Bulunduğunuz pozisyonla ulusal çıkarlarımıza zarar verdiğinizin farkında değil misiniz?" ifadelerini kullandı.