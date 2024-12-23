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Dünya

Türkiye, Pakistan'da kurdu! Teklif geldi

TİKA, Pakistan'a modern eğitim ve kontrol serası kurdu. Sindh Tarım Üniversitesi Rektörü Dr. Fateh Marri, 'Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz.' dedi.

IHA23 Aralık 2024 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
Türkiye, Pakistan'da kurdu! Teklif geldi
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Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın en eski ve köklü tarım üniversitesi olan Sindh Tarım Üniversitesi Tandojam'da modern teknoloji ile donatılmış ve yenilenebilir güneş enerji sistemiyle desteklenen bir eğitim ve kontrol serası kurdu.

Projenin açılış töreni TİKA ve üniversite yetkililerinden yanı sıra çok sayıda misafirin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan TİKA Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA'nın dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Pakistan'da da önemli tarım projelerine imza attığını belirtti. Yaşacan, Pakistan'ın tarım alanındaki en eski ve kapsamlı kurumu olan Sindh Tarım Üniversitesine böyle modern bir serayı kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ"

Üniversitenin Rektörü Dr. Fateh Marri ise TİKA ile 2022 yılında başlayan iş birliğinin bu modern sera projesiyle devam etmesinden gurur duyduklarını söyledi. Türkiye'nin tarım alanındaki tecrübelerini bizzat gözlemleme fırsatı bulduklarını belirten Marri, bu birikimden faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Marri, TİKA ve Türkiye'ye, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik katkılarından dolayı Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan aracılığıyla teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından TİKA yetkilileri ve üniversite mensupları diğer misafirlerle birlikte proje alanına geçerek Seranın açılışını gerçekleştirdi. Dualarla gerçekleştirilen açılışın ardından Başkan Yaşacan ve Rektör Marri, Serayı gezerek hali hazırda devam eden akademik çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

SİNDH TARIM ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ BİRLİĞİ

2022 yılında Pakistan'da yaşanan selden etkilenen Pakistanlı çiftçilere buğday tohumu dağıtımı, 2023 yılında Pakistan'ın en kalabalık şehri olan Karaçi'nin Lyari semtinde yaşayan kadınlara evde tarım setleri dağıtımı gibi birçok proje, TİKA ile Sindh Tarım Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirildi.

TİKA tarafından kurulan ve elektronik sistemle çalışan eğitim ve kontrol serası, başta üniversitenin akademik çalışmalarının yanı sıra kamu tarım eğitiminin gelişimine ve yenilikçi teknolojilerin kullanımına katkı sağlayacak.

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