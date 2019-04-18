Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

TERÖRİSTLER 14 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, Karaçi kentiyle Gwadar Limanı arasındaki otoyolda birkaç yolcu otobüsünü durdurduktan sonra 14 kişiyi vurarak öldürmüştü.