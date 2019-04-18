13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8029
  • 6,5439
  • 237.633
  • 96.886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, bugün Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamad, 'Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz' dendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

TERÖRİSTLER 14 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, Karaçi kentiyle Gwadar Limanı arasındaki otoyolda birkaç yolcu otobüsünü durdurduktan sonra 14 kişiyi vurarak öldürmüştü. 

ASELSAN Sarp ailesinin en yeni üyesi Sarp-L göreve hazır

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Rusya'da 9 Mayıs provası yapıldı

Rusya'da 9 Mayıs provası yapıldı

Terör örgütü gözünü çocuk ve gençlere dikti

Terör örgütü gözünü çocuk ve gençlere dikti

YSK'dan kritik mazbata kararı

YSK'dan kritik mazbata kararı

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Yerli Sarp-L göreve hazır

Yerli Sarp-L göreve hazır
 

POPÜLER HABERLER

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Apple'ın öldürdüğü özellik iPhone'a dönüyor

Apple'ın öldürdüğü özellik iPhone'a dönüyor

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaratıcı çözümler

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaratıcı çözümler

Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle 'S.O.S.' verdi

Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle 'S.O.S.' verdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA