Türkiye Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
Türkiye, bugün Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamad, 'Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz' dendi.
- AA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.
TERÖRİSTLER 14 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ
Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, Karaçi kentiyle Gwadar Limanı arasındaki otoyolda birkaç yolcu otobüsünü durdurduktan sonra 14 kişiyi vurarak öldürmüştü.
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