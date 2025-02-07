Türkiye petrol ve doğal gazda kilit rolde... Bobrovniczky: Bizim için stratejik bir öncelik

Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky, Türkiye ziyareti kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Macaristan'ın, Türkiye ile ilişkilerini stratejik düzeye taşıdığını dile getiren Bobrovniczky, savunma alanındaki işbirliğin bu stratejik ortaklığın önemli parçası olduğuna işaret etti.

Bobrovniczky, toplumsal düzeyde de ilişkilerin güçlendirildiğini dile getirerek, "Macaristan, karşılıklı saygıya dayalı işbirliğine ve Türkiye ile çok yönlü ortaklığını daha da derinleştirmeye kararlı. Türkiye ve Macaristan arasındaki ikili güvenlik politikası, enerji, savunma sanayisi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi ortak bir hedef." diye konuştu.

İki ülkenin 2024'te Türk Macar Kültür Yılı'nı kutladığını hatırlatan Bobrovniczky, bu vesileyle Macar kültürünün Türkiye'de görünürlüğünün sağlandığını ve ülkeler arasında kültürün ötesine uzanan ekonomik ve siyasi işbirliğinin de temelinin atıldığını anlattı.

Bobrovniczky, "Avrupa'nın tam kalbide yer alan Macaristan, Asya kültüründen gelen kökleri ve Türkiye ile yakın ve dostane ilişkisiyle gurur duyuyor. Dönemin sloganı da bunun bir göstergesi, 'Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği.' Dönem kapsamında düzenlenen programlar, daha fazla diyalog için fırsat sunarak iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da gelişmesini sağladı." dedi.

Bunun hem sosyal hem de siyasi alanları kapsayan "2025 Bilim ve İnovasyon Yılı" ile devam edeceğini belirten Bobrovniczky, iki ülke arasında enerji, güvenlik ve savunma sanayileri, ekonomik ve kültürel alanda işbirliğinin derinleştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Bobrovniczky, "Güçlendirilmiş stratejik ortaklık, Doğu ve Batı arasındaki karşılıklı bağlantı rolümüze dayanmakta. Bu özel yıl, ortak araştırmaları hızlandırmayı, inovasyon alışverişini ve akademik hareketliliği teşvik etmeyi amaçlıyor. Türkiye, enerji güvenliği, ticaret, bölgesel istikrar, terörizmle mücadele ve yasa dışı göç gibi alanlarda AB için anahtar ve vazgeçilmez bir ortak. Macaristan'ın AB Başkanlığı sırasında, Macaristan, Türkiye-AB ilişkilerini güçlendirmeye büyük önem vermiştir." ifadelerini kullandı.

- MACARİSTAN-TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİ İŞBİRLİĞİ

Ülkesinin, Türkiye ile savunma sanayisi işbirliğine değinen Bobrovniczky, Ulusal Savunma ve Kuvvet Geliştirme Programı kapsamında, Macar Silahlı Kuvvetlerinin NATO uyumlu askeri teçhizatlarla yenilendiğini ve aynı zamanda Macar savunma sanayisinin güçlendirildiğini kaydetti.

Bobrovniczky, Türkiye ve Macaristan'ın, Türkiye'de "Ejder Yalçın 4X4 (Gidran)" olarak bilinen taktik tekerlekli zırhlı araçla, ortaklaşa Macar Savunma Kuvvetlerini güçlendirdiğini yineleyerek, söz konusu zırhlı araçların, Türk-Macar Savunma işbirliğinin önemli bir simgesi olduğunu olduğu belirtti.

Savunma alanındaki yeniliklerle işbirliğinin derinleştirildiğine değinen Bobrovniczky, "Macar Savunma İnovasyon Araştırma Enstitüsü (VIKI) ve onun Türkiye'deki karşılığı TÜBİTAK, bu çabada merkezi bir rol oynamakta ve Ankara ziyaretim sırasında bu konuda ilerleme kaydettik." dedi.

- ADAPTİVE HUSSARS 23 TATBİKATI

Bobrovniczky, iki ülkenin de dahil olduğu uluslararası askeri tatbikatlara işaret ederek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Macaristan'daki Uluslararası Adaptive Hussars-23 Tatbikatı'na katıldığını hatırlattı.

Bunun Macaristan'da son 30 yılda gerçekleştirilen en büyük askeri tatbikat olduğunu anımsatan Bobrovniczky, 47 organizasyondan yaklaşık 6 bin personelin katılımıyla yapılan tatbikatta 4 NATO üyesi devletin birliklerinin yer aldığını söyledi.

Bobrovniczky, tatbikatın Macar Savunma Kuvvetleri ve savunma yönetiminin başarısını test ettiğine dikkati çekerek, sonbaharda Macaristan'ın askeri kriz kabiliyetlerini güçlendirmek adına "Adaptive Hussars 25" adlı, büyük ölçekli başka bir askeri tatbikatın düzenleneceğini vurguladı.

Tatbikata Türk kuvvetlerinin de katılmasının planlandığını bildiren Bobrovniczky, "Türkiye, Macaristan'da konuşlu NATO'nun çok uluslu muharebe grubuna katılmakta ve bölgesel güvenlik ile ortak stratejik çıkarlar konusunda hayati rol oynamakta." dedi.

- RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bakan Bobrovniczky, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sadece istikrar ve güvenlik değil, Transkarpatya bölgesinde yaşayan Macar azınlık nedeniyle de "acı" olduğunu belirterek, Macaristan'ın, kendi vatandaşlarının ve Avrupa'nın güvenliğini ön planda tutarak barışçıl çözüm için kararlılığını sürdürdüğünü anlattı.

Savaşın başından itibaren ülkesinin barış yanlısı bir duruş sergilediğini söyleyen Bobrovniczky, Türkiye'nin müzakerelere katkısının takdirle karşılandığını vurguladı.

Bobrovniczky, "Bu savaşın askeri bir çözümü yok ve ne kadar uzun sürerse, tırmanma riski o kadar artacaktır. İyi haber şu, artık ana soru bir ateşkese ve anlaşmaya varılıp varılmayacağı değil, ne zaman varılacağı. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte uluslararası toplum, savaşın uzatılmasından ziyade, politik ve diplomatik çözüm yönünde kararlı bir adım attı. Barış müzakerelerini ilerletmek için somut adımlar atıyor ve umuyoruz ki, bu yakında kıtamız için uzun vadeli istikrarı sağlayacak bir çözüme ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

- UKRAYNA'NIN OLASI NATO ÜYELİĞİ

Bobrovniczky, Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliği hakkında, "Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefleri konusunda şüpheliyiz. Ukrayna'nın katılımı şu an için mümkün değil çünkü tüm kıtayı savaşa sürükleyebilir, küresel güvenlik için ciddi tehdit oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu konu muhtemelen nihai siyasi çözümün temel parçalarından biri olacak." diyen Bobrovniczky, NATO'nun değerler temelli bir ittifak olduğunun altını çizdi.

Bobrovniczky, "Kiev, Macar azınlıklarının haklarını tam olarak restore etmeden (Ukrayna'nın) NATO üyeliğini destekleyemeyiz." diye konuştu.

- "ENERJİ GÜVENLİĞİ, AB İÇİN STRATEJİK BİR ÖNCELİK"

Bakan Bobrovniczky, Ukrayna'nın Türkiye'ye uzanan TürkAkım doğal gaz boru hattının altyapısına saldırmaya çalıştığı açıklamalarına ilişkin, Macaristan'ın bakışını şöyle değerlendirdi:

"Macaristan hükümeti, ülkenin enerji güvenliğini tehdit eden her türlü eylemi Macaristan'ın ulusal egemenliğine bir saldırı olarak görüyor. Macaristan, doğal gaz ve petrol boru hatlarını korumaya kararlı olan Avrupa Komisyonundan enerji güvenliği garantileri aldı. Enerji güvenliği, Türkiye'nin Güneydoğu ile Orta Avrupa'ya petrol ve gaz ithalatında kilit rol oynamasıyla Avrupa Birliği için stratejik bir öncelik."

Bobrovniczky, ülkesince bunun önemsendiğini ve güçlü Macar-Türk dostluğunun başka bir göstergesi olarak görüldüğünü kaydetti.

- ORBAN'IN AVRUPA VE ABD'DE ARABULUCULUK ROLÜ

Bobrovniczky, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "Trump'ın başkanlık adaylığını ilk destekleyen kişi olduğu" hatırlatılarak, Orban'ın Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Macaristan, ulusal çıkarlarını tutarlı şekilde savunuyor ve uluslararası forumlarda Macar toplumunun değerlerini savunuyor, böylece ülke egemenliği korunurken daha güçlü bir Avrupa'ya katkıda bulunuyor." yanıtını verdi.

Macaristan'ın, iç politikada benimsediği muhafazakar yaklaşımın dünya genelinde de etkili şekilde uygulandığını ifade eden Bobrovniczky, bu muhafazakar yaklaşımın Atlantik'in diğer tarafında da yeni ABD yönetimince de benimsendiğini söyledi.

Bobrovniczky, "Macaristan, Avrupa siyaseti üzerinde bu gelişmelerin önemli bir etkisi olacağına inanıyor ve küresel politikada güçlü bir duruş sergiliyor. Tıpkı Amerika'nın yeni lideri Donald Trump'ın "America First (Önce Amerika)' politikası gibi, Macar hükümeti de öncelikli olarak Macar halkının refahını ve çıkarlarını savunmaya devam etmekte." ifadelerini kullandı.

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