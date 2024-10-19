Türkiye, Romanya ve Bulgaristan savunma liderleri, NATO ittifakını güçlendirme çabalarından dolayı takdirle karşılandı. Üç ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bu yeni mekanizma, bölgedeki güvenliği artırmak ve ortak savunma yeteneklerini geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BÖLGESEL GÜVENLİĞİN ÖNEMİ

İmzalanan niyet mektubu, bölgedeki güç hareketlerini hızlandırarak, NATO'nun stratejik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak. Bu tür iş birlikleri, askeri iş birliğini pekiştirerek, kriz anlarında hızlı ve etkili müdahaleler için zemin hazırlayacak.

TEŞEKKÜR MESAJI

NATO'nun Ortak Destek ve Etkinleştirme Komutanlığı sayfasından savunma liderlerine, bölgedeki güvenliğin artırılmasına katkı sağladıkları için büyük bir teşekkür iletildi.