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Dünya

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan 'Askeri Hareketlilik Koridoru' hamlesi! İmzalar atıldı

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, bölgedeki askeri hareketliliği hızlandırmak ve askeri koridorları desteklemek amacıyla bir Niyet Mektubu (LoI) imzaladı. Bu iş birliği, NATO müttefiklerinin askeri hazırlıklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

19 Ekim 2024 Cumartesi 17:50 - Güncelleme:
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan 'Askeri Hareketlilik Koridoru' hamlesi! İmzalar atıldı
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Türkiye, Romanya ve Bulgaristan savunma liderleri, NATO ittifakını güçlendirme çabalarından dolayı takdirle karşılandı. Üç ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu bu yeni mekanizma, bölgedeki güvenliği artırmak ve ortak savunma yeteneklerini geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BÖLGESEL GÜVENLİĞİN ÖNEMİ

İmzalanan niyet mektubu, bölgedeki güç hareketlerini hızlandırarak, NATO'nun stratejik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak. Bu tür iş birlikleri, askeri iş birliğini pekiştirerek, kriz anlarında hızlı ve etkili müdahaleler için zemin hazırlayacak.

TEŞEKKÜR MESAJI

NATO'nun Ortak Destek ve Etkinleştirme Komutanlığı sayfasından savunma liderlerine, bölgedeki güvenliğin artırılmasına katkı sağladıkları için büyük bir teşekkür iletildi.

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