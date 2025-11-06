İSTANBUL 19°C / 15°C
  • Türkiye savaşı durdurmak için düğmeye bastı! Türk SİHA'ları yeniden sahneye çıkıyor
Dünya

Türkiye savaşı durdurmak için düğmeye bastı! Türk SİHA'ları yeniden sahneye çıkıyor

Sudan'da devam eden iç savaş dünyanın kayıtsız kalması nedeniyle hız kesmeden devam ediyor. Sudan Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Darfur ve Kordofan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirilen vahşetin ardından bölgesel müttefiklerle koordinasyon sağlama çabasına girerken, yabancı basından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Mısır ve Türkiye'nin, El Faşir'in HDK milislerinin kontrolüne geçmesinin ardından artan sivil kayıplar ve tecavüzlerin son bulması amacıyla Sudan ordusunu desteklemek için harekete geçebileceği ifade edildi.

HABER MERKEZİ6 Kasım 2025 Perşembe 22:31 - Güncelleme:
Middle East Eye'de (MEE) yer alan habere göre, Mısır ve Türkiye, El Faşir'in HDK'nın kontrolüne geçmesinin ardından katliamları önlemek ve milislerin yayılmasına engel olmak için harekete geçti.

El Faşir'de sivillere yönelik öldürme ve tecevüz haberleri gelmeye devam ederken, haberde, Kuzey Darfur'un başkentinin düşüşünün bir dönüm noktası olduğu aktarıldı.

Sudanlı analist ve Confluence Advisory düşünce kuruluşunun direktörü Kholood Khair, MEE'ye verdiği demeçte, "Ordu, El Faşir'in düşüşünden sonra Mısır ve Türkiye'nin kendisine silah sağlamasını bekliyor. Özellikle Mısır, güney sınırını güvence altına alma konusunda çıkar sahibi ve HDK'nın kendisine yönelik konuşlanmalarından endişe duyuyor" dedi.

Bu kapsamda Mısır'ın, Sudan ve Libya sınırındaki mevzilerini sessizce güçlendirdiği ifade edilirken, tehlikenin kapılarına ulaşmasını beklemek yerine, onu geri püskürtmek için Sudan ordusuyla yakın işbirliği içinde çalıştığı ifade edildi.

"ORTAK BİR KOMUTA GÜCÜ KURMAK ÜZERE İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTÜLÜYOR"

Mısır'ın üst düzey askeri istihbarat kaynaklarından biri Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, "Mısır ve Sudan orduları arasında, HDK'nın ve Sudan veya Libya sınırlarından Mısır'a olası sızmaları caydırmak için ortak bir komuta gücü kurmak üzere iş birliği yürütülüyor" dedi.

Haberde, Mısır ve Türkiye'nin Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladığı ve bu adımın, iki bölgesel güç arasında önemli bir yakınlaşma olduğu dile getirildi.

Üst düzey bir Mısır güvenlik kaynağına göre, koordinasyon, HDK'nın toprak kazanımlarını kontrol altına almak ve Darfur'u istikrara kavuşturmak için Sudan ordusuna destek sağlamaya odaklanıyor.

Kaynak, MEE'ye yaptığı açıklamada, "Faşhir ve çevresindeki bölgeleri geri almak için olası bir saldırı için hazırlıklar devam ediyor. Bu hazırlıklar arasında, HDK birliklerine herhangi bir yabancı hava desteğinin ulaşmasını engelleyecek önlemler de yer alıyor" dedi.

TÜRK SİHA'LARI YENİDEN SAHNEYE ÇIKIYOR

Konuya doğrudan vakıf bir diğer kaynak ise yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Sudan ordusuna desteğini artırmayı planladığını söyledi.

Türkiye'nin katliamlara ve toplu tecavüzlere sessiz kalmak istemediğini dile getiren kaynak, "Zaten daha fazla sistem göndermeyi planlıyorlardı ancak El Faşir'de yaşananlar Ankara'nın bu konudaki kararlılığını daha da artırdı" dedi.

Haberde, Türkiye'nin geçen yıldan bu yana Sudan Hava Kuvvetleri'ne insansız hava araçları (İHA) sağladığı ifade edilirken, iç savaşın sona ermesi ve sivil kayıpların son bulması için bu desteğin devam edeceği aktarıldı.

Üst düzey Mısırlı bir güvenlik kaynağı, "Bu hamle, Sudan ordusunun yakın zamanda HDK tarafından ele geçirilen bölgelerde varlığını sürdürmesine ve daha geniş bölgede istikrar sağlanmasına olanak sağlayacak" dedi.

