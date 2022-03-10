Türkiye sayesinde ilk üst düzey temas! Lavrov ve Kuleba'dan çok önemli açıklamalar

10 Mart 2022 Perşembe 13:01 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 15:11

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapıldı. Antalya'daki Regnum Carya Otel'de gerçekleşen toplantı, Rusya'nın operasyonları sonrası ilk üst düzey olması nedeniyle tüm dünyanın gözünü Antalya'ya çevirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, tarihi zirvenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte tüm dünyanın saniye saniye takip ettiği açıklamalar...

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'ın açıklamaları:

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi sonrası bu zirve kararı alınmıştır.

Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz.

Bugünkü görüşmememiz sonucunda şu anlaşıldı, aslında müzakerenin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Askerlerimizin sivil hassasiyetini anlatmaya çalıştık.

İnsani koridorlar konusunda kendi tekliflerimizi ilettik.

Belarus'taki müzakerelerin ciddi sonuçlar vermesini istiyoruz. Ukrayna krizinin bir çözüme kavuşmasını istiyoruz.

Operasyonlarımız planlandığımız gibi devam ediyor.

Konuşulanlar kağıt üzerinde kalmasın çözüm olsun.

Rus sınırı yakınlarında biyolojik çalışmalar yapılıyor.

Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik.

Rus güçlerinin işlediği canavarlıklarla ilgili bir sürü iddia dolaşıyor. Kamuoyunun ne tür manipülasyonlara maruz kaldığını açıklamak gerek. Objektif haberlerle kimse ilgilenmiyor. Ukrayna'ya yönelik tutumumuzu gündeme getiriyorsunuz ama Rusya aleyhtarı olmasına kim ne yorum yaptı?

Ukrayna, Batı yanlısı bir aparata dönüştürülmeye çalışıldı.

NATO üsleri kurulmaya çalışılıyordu. Biz o zaman Batılı ortaklarımızla görüşmek istedik. Ancak, NATO 'Biz genişleyebiliriz' diyerek bu çağrıları görmezden geldi.

Biz Ukrayna'nın militarize edilmesini, silahlandırılmasını istemiyoruz.

Aslında biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. Biz Sayın Putin'in de söylediği gibi, NATO'nun burada genişlemesini istemiyoruz. Öte yandan Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasını biz de istiyoruz.

Güvenlik çıkarlarının ayaklar altına alınmasını istemiyoruz. Biz elimizden geleni yaparak, Batı ülkelerine bağımlı olmamayı istiyoruz.

Batı, Ukrayna'yı tercihe zorlayarak çatışmaya neden oldu.

Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır.

Ukrayna için güvenlik garantilerini görüşmeye hazırız.

Ukrayna yönetimi özellikle devrimden sonra, laf olsun diye görüşme yapıyor. Somut bir sonuç için görüşme yapmıyorlar.

Kiev'den beklenen hiçbir taahhüt yerine getirilmedi ve tekrar çağrı yaptılar. Alınacak kararlar uygulanmayacaksa neden görüşme yapılsın?

Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük.

Putin, Zelenskiy'le görüşmekten çekinmemektedir. Gerektiğinde görüşebilir.

Halkımız birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz. Herkesin de bilinçli bir şekilde krizden çıkmasını diliyoruz.

Ukrayna'nın topraklarının birçok yerinde askeri biyolojik laboratuvarların olduğundan bahsediliyor. Bunları da sorduk.

Dengeli diplomatik çözümler için hazırız.

Lavrov, 'daha önce Ukrayna'ya saldırmayacağını söylemiştiniz. Şu anda da saldırmadığını söylüyorsunuz. Ancak hastaneler vuruluyor, sivil yerleşim alanlar vuruluyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? sorusuna şöyle cevap verdi: Biz, Ukrayna ile ilgili verilecek kararlarda bizim de görüşümüzün alınmasını istedik. Sayın Putin'in açıklamasını okursanız, harekatın nedenini anlayabilirsiniz. Ukrayna'nın bağımsız olmasını istiyoruz. Son 8 yıl içinde yani devrimden sonra, tüm çabalarımız Ukrayna hükümetini akılcı bir tutuma davet etmek oldu.

Batı'nın Ukrayna'dan istediği tek şey, bu ülkenin Rusya'ya karşı sürekli mücadele içinde olmasıydı.

Bir kez daha tekrar etmek istiyorum, burada Rusya ile ilgili olan her şeye; dine, dile, çıkarlara karşı savaş açılmış durumda.

Lavrov, Rusya'nın petrol ve gazının yasaklanmasına ilişkin soruya, "Şirketler de bu siyasi kararlara alet olmaktadır. Bu konuyu çözümleyeceğiz. Hem de öyle bir tedbir alacağız ki benzer bir duruma düşmeyeceğiz. Batı'ya bağımlılığı bitireceğiz. Biz petrol ve gazı asla silah olarak kullanmadık." şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Yardımcımız Aleksey'in de dediği gibi, biz gaz ve petrolü kesmeyeceğiz ancak, kendileri almak istemezlerse bu onların kararı.

Kimse bizim ekonomimizi çökertemez merak etmeyin.

Ukrayna'yı silahlandıran ülkelerin, kendileri için de bir tehdit oluşturduklarının farkında değiller. Gelişigüzel silah dağıtıyorlar.

Nükleer bir savaş olmasını istemiyorum, olacağına da inanmıyorum



Müzakereler yoluyla bir çözüm konusunda ciddiyiz. Ukrayna'nın silahsızlandırılması gerekiyor. Rusya için burada ciddi bir tehdit var ve bu ertelenemez bir duruma geldi

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA'NIN AÇIKLAMALARI



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz. İnsani koridorun oluşturulması gerekiyor Mariupol'e insani yardım temin etmek için. Ne yazık ki (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov) Bakan Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını, yazışacağını belirtti." dedi.

Kuleba, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'daki Regnum Carya Otelde düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi.

"(Mevlüt) Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı." diyen Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı seviyesinde ilk temasının gerçekleştirildiğini belirtti.

Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın Mariupol kentininin havadan sürekli bombardıman altında olduğunu, görüşmeye insani amaçla geldiğini ifade ederek "Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz. İnsani koridorun oluşturulması gerekiyor Mariupol'e insani yardım temin etmek için. Ne yazık ki Bakan Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını, yazışacağını belirtti. 24 saatlik bir ateşkes istedik ama herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Öyle gözüküyor ki diğer karar alıcıların devreye girmesi gerekecek." diye konuştu.

Sahadaki insani konular için çabaları sürdürmeye karar verdiklerini aktaran Kuleba, "Ben yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım." ifadelerini kulandı.

Lavrov'un Rusya'daki karar vericilerle istişare etmesini ve insani koridorun çalışmasını umut ettiklerini dile getiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kuleba, bugün ihtiyaç duydukları tek şeyin "ciddi ve yapıcı bir görüşme" olduğunun altını çizerek "Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım." dedi.

Bakan Kuleba, şunları kaydetti:

"Ben burada bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak, çözüm bulma amacıyla geldim ama kendisi (Lavrov) sadece dinlemek amacıyla gelmiş."

Söz konusu toplantının hem zor hem de kolay yanı olduğuna işaret eden Bakan Kuleba, "Neden kolaydı? Çünkü (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Bakan Lavrov Ukrayna ile ilgili kendi geleneksel anlatılarını sürdürdü. Zordu. Çünkü ben elimden geleni yaptım. En azından diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım çünkü hem işgal altında olan kentlerde hem de savaşın sürdüğü cephelerde insani bir trajedi yaşanıyor. Bu insani trajediyi sonlandırmak için diplomatik yolları arama konusunda en iyisini yaptım." ifadesini kullandı.

Kuleba, bugün ihtiyaç duydukları tek şeyin ciddi ve yapıcı bir görüşme olduğunu kaydederek, barış için, vatandaşlarının hayatlarını kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Rusya tarafından kayda değer bir görüşme ve çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden görüşebileceğini dile getiren Kuleba, "Ukrayna'daki savaşın, Ukraynalıların, Ukraynalı sivillerin yaşadığı acının bitmesiyle ilgili sürecin devamı için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kuleba, Rusya'nın, Mariupol, Sumi ve Poltava'dan insani bir koridora izin vereceğini umduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ateşkesin aslında (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, Ukrayna ile ilgili dile getirdiği taleplerin yerine getirilip getirilmemesiyle alakalı olduğunu anladım. Ukrayna pes etmedi, pes etmiyor ve pes etmeyecek. Biz diplomasiye açığız, diplomatik çözümler arıyoruz ama (diplomatik çözümler) olmadığı sürece biz cesur şekilde kendimizi feda ederek, vatanımızı, toprağımızı, insanlarımızı Rus saldırganlığından koruyacağız. Umarım ki bugün gerçekleştirilen formatın devamı olur."

Rusya'nın Ukrayna'nın teslim olmaması durumunda ateşkes ilan edecek gibi görünmediğini vurgulayan Kuleba, "Burada dengeli diplomatik çözümleri görmek istiyoruz ama teslim olmayacağız." dedi.

Kuleba, Rusya'dan insani konularda herhangi bir somut talep iletilip iletilmediğiyle ilgili soruya ilişkin, "Çok basit bir öneride bulundum ve şöyle dedim: Hepimizin muhtemelen akıllı telefonu vardır, ben şu an kendi yetkililerimi arayabilirim, kendi başkanımı, genelkurmay başkanımı arayabilirim ve size yüzde yüz garanti verebilirim. Bir Ukraynalı Dışişleri Bakanı olarak, herkes insani koridorlarla ilgili, insani koridorların gerçekten de amacına ulaşacağıyla ilgili söz verecektir derim. Aynısını siz yapabilir misiniz? Siz arayabilir misiniz? diye sordum fakat kendisi yanıt vermedi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da iktidar partisinin, Türkiye ve ABD'nin garantör ülke olması konusundaki önerisinin toplantıda konuşulmadığını kaydeden Kuleba, "Bizim tutarlı, istikrarlı politikalarımız arasında en nihayetinde NATO'ya tam üye olabilmek ve NATO sözleşmesinin getirdiği güvenliği ve emniyeti alabilmek bulunuyor. Bunlar tek bir hamlede olacak şeyler değil, şu anda geleceğe yönelik çalışmalar sürecek. Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırısı konusunda NATO, kolektif olarak bu saldırıyı durdurma noktasında hazır değil, sivilleri Rusya'nın hava saldırılarından koruma konusunda hazır değil." değerlendirmesinde bulundu.