İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8245
  • EURO
    48,6124
  • ALTIN
    5583.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye sayesinde ülkeye huzur geldi! Tetteh: Ankara'nın müdahalelerini takdir ediyorum
Dünya

Türkiye sayesinde ülkeye huzur geldi! Tetteh: Ankara'nın müdahalelerini takdir ediyorum

Libya'da yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve Libya'daki BM Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Serwaa Tetteh, 'Yerel aktörlerin ve uluslararası ortakların ortak ara buluculuk çabaları sayesinde gerilimin azaldığını bildirmekten memnuniyet duyuyor ve Türkiye'nin bu konudaki müdahalelerini takdir ediyorum' dedi.

AA14 Ekim 2025 Salı 19:27 - Güncelleme:
Türkiye sayesinde ülkeye huzur geldi! Tetteh: Ankara'nın müdahalelerini takdir ediyorum
ABONE OL

Tetteh, Libya'daki durumu ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Batı Libya'da ve özellikle Trablus'ta güvenlik durumunun uzun süredir gergin olduğunu belirten Tetteh, Türkiye'nin de dahil olduğu çabalarla gerilimin azaldığını, ancak gerilimin hala Mayıs 2025'te varılan ateşkesi tehdit ettiği ve başkentte askeri bir tırmanış riski konusunda kamuoyunda endişe yarattığını söyledi.

Tetteh, "Yerel aktörlerin ve uluslararası ortakların ortak ara buluculuk çabaları sayesinde gerilimin azaldığını bildirmekten memnuniyet duyuyor ve Türkiye'nin bu konudaki müdahalelerini takdir ediyorum." dedi.

"İSTİKRARLI BİR GÜVENLİK ORTAMI KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Türkiye hükümeti tarafından desteklenen ara buluculuk çalışmalarının 13 Eylül'de ilgili taraflar arasındaki mutabakatın hayata geçirilmesini kolaylaştırdığını vurgulayan Tetteh, "Bu ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyorum ancak durum hala çok kırılgan. İstikrar ve siyasi ilerleme için istikrarlı bir güvenlik ortamı kritik öneme sahip." ifadesini kullandı.

Tetteh, ülkede yol haritasının tamamlanması için Libyalı liderleri yapıcı çabalarda bulunmaya ve kendilerinden beklenen sorumlulukları yüklenmeye çağırarak, "Libya, yol haritasının tamamlanmasında sürekli gecikmelere veya aksaklıklara tahammül edemez." uyarısında bulundu.

Mevcut Libya liderleri ve kurumları yapıcı şekilde etkileşim kurma taahhütlerini ifade etmiş olsalar da eylemleri ile sözlerinin yeterince örtüşmediğini dile getiren Tetteh, "Yol haritasının belirtilen hedeflerine ulaşmak için müzakereye ve yapıcı bir etkileşime hazır olduğumuzu belirterek, onları UNSMIL ile çalışmaya teşvik etmek istiyorum." dedi.

Tetteh, UNSMIL'in, yol haritasını hızlandırmak için Libyalı liderlerle görüşmelere devam ettiğini belirterek, Libya'nın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek ve yol haritasında ilerleme sağlamak için Güvenlik Konseyi'nin desteğine başvurabileceklerini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.