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Dünya

Türkiye sınırına kadar uzanıyor! Yunanistan 12,9 milyon avro bütçe ayırdı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Bahçeköy (Kipi) Sınır Kapısı'nın yenileme çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. Miçotakis projenin 12,9 milyon avro bütçeyle gerçekleştirildiğini söyledi.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Türkiye sınırına kadar uzanıyor! Yunanistan 12,9 milyon avro bütçe ayırdı
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Miçotakis, yenileme çalışmalarına ilişkin açıklamasında, 12,9 milyon avro bütçeyle gerçekleştirilecek projeyle araç geçiş sürelerinin yüzde 75 oranında kısaltılmasının amaçlandığını belirtti.

Bahçeköy Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını vurgulayan Miçotakis, "Bu proje, araç geçişlerini hızlandırarak hem ticari taşımacılığı hem de turizmi önemli ölçüde kolaylaştıracak. Ayrıca Bahçeköy'den sonra, Çörekköy (Kastanies) ve diğer kara sınır kapılarımızda da benzer çalışmalar gerçekleştirilecek. Yıllar sonra ilk kez, tüm merkezi sınır kapılarında kapsamlı bir yenileme yapılacak." ifadesini kullandı.

Projenin, gümrük kontrollerini daha etkili hale getireceğini aktaran Miçotakis, modernizasyonun ekonomik ve turistik anlamda Yunanistan'a ciddi katkılar sağlamasının beklendiğini kaydetti.

  • Bahçeköy Sınır Kapısı
  • Yunanistan
  • Kiryakos Miçotakis

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