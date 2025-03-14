İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan, Türkiye-İrlanda ilişkilerinin yanı sıra dünya gündemine ilişkin AA'ya konuştu.

Aziz Patrick Günü ve ramazan ayının aileleri bir araya getirdiğini ve insanların içindeki minnet duygusunu ortaya çıkardığını belirten Brosnan, ikisi arasındaki benzerliğe işaret etti.

Brosnan, Türkiye'de ramazanı deneyimlemenin ve iftarlara katılmanın kendisi için oldukça özel olduğunu ifade etti.

Aziz Patrick Günü'nün İrlandalılar için önemini vurgulayarak, İrlanda'ya ait müzik, edebiyat gibi alanlardaki birçok şeyi bu özel günde kutladıklarını paylaştı.

- TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Türkiye ile İrlanda halkları arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğuna değinen Brosnan, her yıl çok sayıda İrlandalı turist Türkiye'yi ziyaret ederken, birçok Türk'ün de yaşamak, çalışmak ve eğitim almak için İrlanda'da gittiğini söyledi.

Brosnan, iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayarak "Türkiye ve İrlanda, güçlü çok taraflı kuruluşlara ve kurallara dayalı düzene son derece bağlıdır. Yakın bölgede kritik bir dönem yaşanıyor. İrlanda, Türkiye ile çok taraflılık konusunda yürütülen çalışmaları desteklemeye büyük önem vermektedir." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının geçen ay G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştüğünü anımsatan Brosnan, bu toplantının çok taraflılığa bağlılığın göstergesi olduğunu belirtti.

Brosnan, "Türkiye ile ticaret, siyaset ve halklar arası ilişkiler açısından mükemmel bir ilişkimiz var." diyerek, Ankara'daki büyükelçiliği sürecince bu ilişkileri güçlendirmek istediğini dile getirdi.

Büyükelçi Brosnan, karşılıklı olarak halklar arasındaki kültürel etkileşimi teşvik ettiklerini aktardı.

- TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

"İrlanda, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) erişimini destekliyor mu?" sorusunu yanıtlayan Brosnan, ülkesinin AB'nin genişlemesinden yana olduğunu, "kriterleri karşılayan her ülkenin desteklenmesi" gerektiğini kaydetti.

Brosnan, AB üyelik süreci devam eden Türkiye ile işbirliğini ve ortaklığı sürdürmek istediklerinin altını çizerek "AB ve Türkiye arasındaki işbirliği konusunda olumlu bir ivme olduğunu görüyorum. İrlanda, AB'nin bir parçası olarak, son dönemdeki gelişmeleri ve AB ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin devam etmesini güçlü şekilde desteklemektedir." diye konuştu.

- ABD-AVRUPA İLİŞKİLERİ

Avrupa ülkeleri ile ABD arasındaki gerginliğe ilişkin soruyu cevaplayan Brosnan, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da katıldığı Aziz Patrick Günü etkinliğinden çıkan en önemli mesajlardan birinin, "Avrupa, İrlanda ve ABD'nin birlikte çalışmaya devam edeceği" yönünde olduğunu kaydetti.

Brosnan, taraflar arasında çözülmesi gereken sorunlu meseleler olduğunu ancak bunun, işbirliğine engel olmadığını söyledi.

ABD'nin tavrından rahatsızlık duyup duymadığı sorusuna cevap veren Brosnan, "Her zaman üzerine anlaşamadığımız meseleler var ama bu birçok ülkeyle yaşanıyor. Beraber iyi çalışmak ve işbirliği yapmak için her şey üzerine anlaşmak zorunda değiliz. Bu uluslararası ilişkilerin doğası, kendi ülkeniz olmak ve diğerleriyle yakın çalışmak." dedi.

- RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Brosnan, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 30 günlük ateşkes önerisini barışçıl bir çözüm için "fırsat anı" olarak nitelendirerek, bunun uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin geçmişte iki ülke arasında oynadığı arabulucu rolünü takdirle karşıladıklarını belirten Brosnan, ateşkesi hedefleyen inisiyatifin ivme kazanmasını umduğunu dile getirdi.

Brosnan, şiddet ve çatışmanın sona ermesiyle Ukrayna'daki ve dünyanın her yerindeki insanların huzura kavuşmasının önemine değinerek, Rusya'yı Ukrayna ile ateşkes yapmaya çağırdı.

Ukrayna'da barış için umutlarını korumak zorunda olduklarını kaydeden Brosnan, sürdürülebilir barışçıl çözümün mümkün olduğunu ve bunu sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

- TRUMP'IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Trump'ın "Gazzelilerin zorla yerinden edilmesi" planını "etik bulup bulmadığı" sorusunu cevaplayan Brosnan, "Filistinlilerin ülkelerini terk etmeye zorlanmaları gerektiğine inanmadığımızı söylemek önemli. Gerçek zorluklar olmasına rağmen iki devletli çözümü desteklememiz önemli." ifadelerini kullandı.

Brosnan, Filistin, Gazze ve İsrailliler için insani ve barışçıl çözüme destek verdiklerini aktararak, uluslararası camiada Filistin'in geleceğini destekleme konusunda görüşlerini paylaşmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Büyükelçi Brosnan, Filistinlilerin yerlerinden edilmeden, kendi evlerinde desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

- SURİYE'DEKİ YENİ YÖNETİM

Suriye'deki yeni yönetimin ülkeye barışçıl ve istikrarlı bir çözüm getireceğinden umutlu olduklarını ve bunu AB'nin yanı sıra uluslararası toplumla destekleyeceklerini belirten Brosnan, çözümün ülkedeki farklı grupları kapsayıcı olması ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini ifade etti.

Brosnan, Suriye'ye yönelik yaptırımların "düzgün yolla" ve "geri alınabilir" şekilde kaldırılabilmesinin önemli olduğunu kaydederek, "AB içinde yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını değerlendirmek için çalışıyoruz ve bu konuda uygun şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.