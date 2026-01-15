İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1974
  • EURO
    50,3796
  • ALTIN
    6386.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye Sudan barışı için masada: Kahire'de kritik toplantı
Dünya

Türkiye Sudan barışı için masada: Kahire'de kritik toplantı

Türkiye, Sudan'da Barış Girişimleri ve Çabalarının Koordinasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Beşinci Danışma Toplantısı'na gözlemci olarak katılım sağladı. Kahire'de gerçekleştirilen toplantıda; Sudan'da ateşkesin desteklenmesi, sivillerin korunması ve insani yardımların engelsiz olarak ulaştırılması için sürecin desteklenmesinin önemini vurguladı.

IHA15 Ocak 2026 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Türkiye Sudan barışı için masada: Kahire'de kritik toplantı
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Mısır'ın ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler'in iş birliğiyle dün Kahire'de gerçekleştirilen, Sudan'da Barış Girişimleri ve Çabalarının Koordinasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Beşinci Danışma Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen gözlemci olarak katıldı.

ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM

Katılımcılar toplantıdaki hitaplarında, Sudan'da ateşkesin desteklenmesi, sivillerin korunması ve insani yardımların engelsiz olarak ulaştırılmasının kolaylaştırılması için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının; ayrıca ülkenin birliği ve toprak bütünlüğünü koruyacak, Sudan halkının güvenlik ve istikrar beklentilerini karşılayacak kapsamlı bir siyasi sürecin desteklenmesinin önemini vurguladı.

ULUSLARARASI KATILIM

Aynı zamanda söz konusu toplantıda, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Angola, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cibuti, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Irak, Katar, Mısır, Norveç, Rusya Federasyonu ve Suudi Arabistan ile Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Arap Ligi, Birleşmiş Milletler ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlar temsil edildi.

SÜRECİN GEÇMİŞİ

Danışma Toplantıları Sudan'da devam eden çatışmaların barışçıl yollarla çözümü için yürütülen çabaların eş güdümünün sağlanması ve söz konusu çabaların uluslararası paydaşlarla ele alınması amacıyla 'Danışma Toplantıları' düzenleniyor. Söz konusu toplantı daha önce 12 Haziran 2024 tarihinde yine Kahire'de, 24 Temmuz 2024 tarihinde Cibuti'de, 18 Aralık 2024 tarihinde Nuakşot'ta ve 26 Haziran 2025 tarihinde Brüksel'de düzenlendi.

  • Sudan Barış
  • Koordinasyon Geliştirme
  • Insani Yardım

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.