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Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı... ''Türkiye-Suriye sınırına asker konuşlandırma niyetimiz yok''

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ülkesinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bölgelere bir daha asker konuşlandırma planının olmadığını bildirdi.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba22:06 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 22:46

Orgeneral Milley, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde 2021 savunma bütçesine ilişkin soruları yanıtladı.

"ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına" ilişkin sorulara yanıt veren Milley, Barış Pınarı Harekatı öncesinde, harekat bölgesindeki Özel Kuvvetler askerlerinin çekildiğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) harekatıyla da sınır bölgelerindeki askerlerin doğuya kaydırıldığını hatırlattı.

Milley, "Suriye'deki misyonumuz değişmedi. Misyonumuz, Suriye'nin doğusunda DEAŞ ile yapılan mücadeledir. Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma konusunda ne niyetimiz ne de planımız var." diye konuştu.

Bakan Esper de ABD'nin misyonunun, şu anda sadece ülkenin doğusundaki petrol bölgelerinde, terör örgütü DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasını engellemek olduğunu vurgulayarak, "Sınır bölgesine asker göndermemiz şu aşamada olası görünmüyor." dedi.

Bir kongre üyesinin, "ABD'nin bir daha Suriye iç savaşına karışıp karışmayacağı" sorusuna Esper, "Bu yönde bir tartışmanın olmadığı" yanıtını verdi.

ABD, Suriye'nin doğusunda SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütüne destek vermek üzere 600 asker bulunduruyor.


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