‘Türkiye Suriye’de Arap Birliği’nin yapmadığını yapıyor’

Doha’da düzenlenen “2019 Global Güvenlik Forumu” etkinlikleri kapsamında konuşan Atiyye “Türkiye kendini terörden koruyor, suç işlemiyor. Türkiye her zaman Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyor ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için Arap Birliğinin yapmadığını yapıyor” ifadelerini kullandı.