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Dünya

Türkiye tahliye harekatını başlatıyor! ''Bunu yapan ilk ve tek ülkeyiz''

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin bugün yapılacağı bildirildi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, 'Bugün burada hem vatandaşlarımıza sahip çıktığımızı hem de Lübnan halkını yalnız bırakmadığımızı gösteriyoruz. Bu ölçekte tahliye operasyonu yapan ilk ve tek ülke biziz.' diye konuştu.

9 Ekim 2024 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
Türkiye tahliye harekatını başlatıyor! ''Bunu yapan ilk ve tek ülkeyiz''
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Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti. Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesi bugün yapılacak.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, tahliye operasyonuna ilişkin detayları TRT Haber canlı yayınında paylaştı. Ulusoy, Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda ilgili bakanların ortak çalışmalarıyla birlikte bugün Türk Deniz Kuvvetlerine ait 2 geminin Beyrut Limanına gönderildiğini açıkladı.

"BU ÖLÇEKTE TAHLİYE OPERASYONU YAPAN İLK VE TEK ÜLKE BİZİZ"

Gemilerin yaklaşık 2 bin kapasiteli olduğunu söyleyen Ulusoy şöyle devam etti:

"Bu gemiler yaklaşık 2 bin kişi kapasiteyle bize talepte bulunmuş olan vatandaşlarımızı Lübnan'dan alıp Mersin Limanına götürülmeye hazır olacaklar. Bu çapta büyük bir vatandaş kitlesinin tek seferde limandan çıkarılması bir ilk olacak. Bizim kadar cesur şekilde gelen başka bir ülke olmadı. Bunu yapan, bu ölçekte bir tahliye operasyonu yapan ilk ve tek ülke biziz. Lübnan'da çatışmaların başlamasından sonra bu ölçekte bir tahliye operasyonunu ilk biz yapıyoruz Türkiye hükümeti olarak.

Gemilerimiz boş da gelmeyecek, aynı zamanda Lübnan halkına vermiş olduğumuz desteği göstermek amacıyla yaklaşık 300 ton da insani yardım da getirecek. İçerisinde çadır, yatak battaniye, hijyen ve mutfak setleri gibi; Lübnanlı kardeşlerimizin temel malzeme unsurları da bulunacak."

TCG BAYRAKTAR VE TCG SANCAKTAR LÜBNAN'A HAREKET ETTİ

Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti.

Türk donanmasının ikiz gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Mersin Limanı'ndan yola çıktı.

2 bin yolcu kapasiteli gemiler, Lübnan'a insani yardım da götürüyor.

TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi de eşlik ediyor.

Gemilerde Lübnan'a insani yardım da götürüyor. AFAD koordinesinde, 300 tondan fazla yardım malzemesi Lübnan halkına ulaştırılacak.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut Limanı'na yanaşacak Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerini bekledi.

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