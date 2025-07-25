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Dünya

Türkiye talebi sonrası kritik gelişme... Suriyeli ve İsrailli heyetten ''güvenlik'' toplantısı

Suriye'nin, terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye'den resmi destek talep etmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. İsrailli ve Suriyeli heyetler, BD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın katılımıyla Paris'te bir araya geldi. Son dönemde Suriye'de yaşanan çatışma ve gerginliklerin ardından yapılan bu toplantı dikkat çekti.

IHA25 Temmuz 2025 Cuma 10:26 - Güncelleme:
Türkiye talebi sonrası kritik gelişme... Suriyeli ve İsrailli heyetten ''güvenlik'' toplantısı
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Suriye ve İsrailli yetkililer, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrailli ve Suriyeli yetkililer, yeni krizleri önlemek üzere ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın katılımıyla dün akşam Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşam Paris'te Suriyeliler ve İsraillilerle bir araya geldim. Amacımız diyalog ve gerilimin azaltılmasıydı ve tam da bunu başardık. Tüm taraflar bu çabaları sürdürme konusundaki kararlılıklarını yineledi" ifadelerini kullandı.

İSRAİL MEDYASI: "İSRAİLLİ VE SURİYELİ BAKANLAR 2000'DEN BU YANA İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ"

Barrack, görüşmeye katılan yetkililerin ismini açıklamazken, ABD'li haber sitesi Axios, İsrail tarafını Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, Suriye tarafını ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin temsil ettiğini aktardı.

The Times of Israel gazetesi ise İsrailli ve Suriyeli bakanların en son 2000 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Suriye Dışişleri Bakanı Faruk el-Şara'yı barış görüşmeleri için Batı Virginia'da ağırladığı ziyaret sırasında bir araya geldiğini belirtti.

Suudi medyası salı günü, İsrail'in geçtiğimiz hafta Şam ve Suriye'nin güneyindeki Süveyda'ya düzenlediği saldırılar ve bölgede Bedeviler ile Dürziler arasında yaşanan çatışmaların ardından iki ülkenin güvenlik konularında diyaloğu yeniden başlattığını duyurmuştu.

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