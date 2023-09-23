Türkiye tarafından inşa edilen PNS Babur Pakistan'a teslim edildi

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan geçici hükümet Savunma Bakanı Anvar Ali Hayder, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammad Amjad Khan Niazi ve İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin katıldı.

Pakistan'da geçici hükümet Savunma Bakanı Anvar Ali Hayder, Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ortak miras, tarih ve medeniyetle birleştiğini belirterek, ''Pakistan ve Türkiye, bir millet iki devlet anlayışının bir tezahürüdür.'' dedi.

Hayder, İslamabad'ın Cammu Keşmir halkının kendi kader hakkını tayinini desteklediğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cammu Keşmir konusunda sesini yükseltmesine teşekkür etti.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de Başkanlık olarak temel amaçlarının, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranla yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu söyledi.

Savunma Sanayi Başkanlığınca yürütülen projeler sonucunda çok sayıda platformun mavi vatanda hizmet verdiğini ve bayrağı dalgalandırdığını söyleyen Görgün, "Özellikle deniz platformları konusunda 'Ana vatanın güvenliği mavi vatanın savunmasından geçer.' şiarını kendimize rehber edindik ve bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduk. Hava, kara, deniz araçlarıyla kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak, tasarım, inşa, donatım ve idaresini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız." ifadelerini kullandı.

Görgün, teslimatı gerçekleşecek gemilerle Pakistan'da hizmet eden güvenlik güçlerinin önemli bir ihtiyacını karşılayacaklarını, mavi vatanda çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücü için çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

Türkiye'nin deniz gücünün artırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Görgün, son teknolojiyle donatılmış, farklı görevler icra edebilecek kabiliyetlere sahip silahlı insansız deniz araçlarıyla, İ sınıfı fırkateynlerle, amfibi gemilerle, denizaltılarla, uçak gemileriyle donanmanın ve kardeş ülke donanmalarının gücüne güç katacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından karakol gemileri Akhisar ve Koçhisar denize indirildi.

Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında Pakistan Silahlı Kuvvetleri için üretilen dört gemiden ilki olan PNS Babur'un teslimi de törenle gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan'da geçici hükümet Savunma Bakanı Anvar Ali Hayder, şeref defterini imzaladı.

Pakistan Milli Marşı'yla birlikte gemide bayrak çekimini gerçekleştirildikten sonra bakanlar, gemi personeliyle hatıra fotoğrafı için poz verdi.