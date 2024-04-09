''Türkiye'' temalı iftar programı düzenlediler: Panzehir, barış dinimizdir

İngiltere'de geleneksel hale gelen "Ramazan Çadırı Projesi" etkinliği kapsamında, başkent Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ana sponsorluğunda "Türkiye" temalı toplu iftar programı düzenlendi.

"Ramazan Çadırı Projesi"nin 11. yılında başkentin ünlü meydanında gerçekleştirilen iftar programına, farklı milletlerden Müslümanların yanı sıra diğer din ve inançlardan çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğe katılanlar arasında Londra Belediye Başkanı Sadık Khan da yer aldı.

İftar öncesinde meydanda ezan okundu, dua edildi. Programa katılanlar, ezanın okunmasının ardından hurmayla oruçlarını açtıktan sonra cemaatle namaz kıldı.

Etkinliğe katılanlara, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, Türk lokumu ve bayram tebrik notunun yer aldığı kırmızı bez çantalar verildi.



- "PANZEHİR, BARIŞ DİNİMİZDİR"



Londra Belediye Başkanı Khan, etkinlik dolayısıyla meydanda kurulan platformda yaptığı konuşmada, "Açık İftar" etkinliğinin 28 günde 10 binden fazla kişiyi bir araya getirdiğini söyledi.



Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen gönüllülere teşekkür eden Khan, "Bu Açık İftar etkinliklerinin neşesi, dinimizi Müslüman olmayanlarla paylaşabilmemizdir. Bu iftarlar, nefreti yaymak isteyenlere karşı en iyi panzehirdir. Panzehir barış dinimizdir. Panzehir ekmeği birlikte bölüşmektir. Panzehir, İslam hakkındaki efsanelerin ağzına kilit vurmaktır." dedi.

- "RAMAZANI SERGİLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"



Ramazan Çadırı Projesi'nin kurucusu Omar Salha da "Açık İftar" etkinliğini düzenlemekten gurur duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yapıyoruz çünkü toplumumuzla gurur duyuyoruz. Ramazanı sergilemekten gurur duyuyoruz. Her inançtan ve inançsız insanları ağırlamaktan ve ramazanın, İngiltere'de yaşayan milyonlarca Müslüman ve dünyanın dört bir yanında ramazanı kutlayan milyonlarca kişi için neden bu kadar önemli olduğunu keşfetmelerini sağlamaktan gurur duyuyoruz."

İngiltere'de Türk kültürünü, müziğini, yemeklerini ve mirasını tanıtan Londra Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) teşekkür eden Salha, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son olarak, en büyük teşekkürü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına iletmek istiyorum, kendileri sizlere güzel bir incelik olarak bayram hediyesi gönderdiler. Bu kırmızı çantaların hepsi İletişim Başkanlığından geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a süregelen desteği için teşekkür ederiz, bu bize çok şey ifade ediyor. Aynı zamanda inancımızın bir parçası olarak paylaştığımız Türk misafirperverliğinin güzelliğini de göstermektedir."

Katılımcılardan Zehra ise AA muhabirine, yağmura rağmen "Açık İftar" etkinliğine katılmanın çok güzel bir duygu olduğunu, farklı kesimlerden birçok kişinin ramazanı kutlamak için buraya geldiğini anlatarak, "Etkinlikte Türk sponsorluğunun olduğunu görmek güzel. Türk olmama rağmen biraz Türkçe biliyorum. Sponsor olduğunuz ve ramazan etkinliğinin bir parçası olduğunuz için çok teşekkür ederiz." dedi.



- RAMAZANIN RUHUNU YAYMAYI AMAÇLIYOR



İngiltere'de 2013'te hayata geçirilen "Ramazan Çadırı Projesi" kapsamında yürütülen "Açık İftar" programları aracılığıyla, ramazan boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor.

Toplulukları bir araya getirerek ramazanın ruhunu yaymayı amaçlayan iftar organizasyonunun ana sponsorları arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de bulunuyor.

