star.com.tr 22 Mayıs 2020 Cuma 18:16 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 18:22

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Putin'in önemli müttefiği, Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un "Kovid-19 şüphesiyle Moskova'da hastaneye kaldırıldığını" belirtti.

Interfax haber ajansı Perşembe günü ismini vermediği bir sağlık hizmetleri çalışanına dayandırdığı haberinde, yeni tip koronavirüs benzeri semptomlar göstermesi üzerine, Çeçen lider Kadirov'un Moskova'daki bir hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyetlerden Çeçenistan’ın lideri Ramazan Kadirov, Vladimir Putin'in önemli müttefiklerinden biri.

Kovid-19 hastalığına yakalandığının doğrulanması halinde Kadirov, ülkede virüsün bulaştığı son üst düzey siyasetçi olacak.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 tedavisinin ardından Salı günü yeniden göreve başlamıştı.

Rusya, dünya çapında vakaların en fazla görüldüğü ikinci ülke.

"TERÖRİSTLER İÇİN BAĞIŞ TOPLADINIZ"

Instagram hesabından bir açıklama yapan diktatör Kadirov "Türkiye teröristlere yardım etti. Onlar için bağış topladı, onlara sağlık hizmeti sundu ve onlar terörist saldırılar düzenleyerek Çeçenleri öldürdüler." dedi.

Türkiye'nin DEAŞ'la savaşmadığını savunan Kadirov, "Onlarla anlaşma yapıyorlar, onlardan ve binlerce Müslüman'ı öldüren İslam düşmanlarından petrol satın alıyorlar" dedi.

KADİROV KİMDİR?

Çeçenya Cumhuriyeti'nin ikinci devlet başkanı Alu Alkhanov'un ölümünden sonra Vladimir Putin'in desteği ile Çeçenya Cumhuriyeti devlet başkanı olmuştur.

Muhalifleri tarafından Çeçen direnişini kırmak için Putin tarafından desteklendiği belirtiliyor.

Devlet başkanı olmadan önce başbakanlık görevini de yapmıştır. İkinci Rus-Çeçen Savaşı'nda Rusların tarafına geçmiştir.

2004 yılında Vladimir Putin tarafından Rusya Federasyonu Kahramanlığı Madalyası verilmiştir. Kadirov evli ve beş çocuk babasıdır.