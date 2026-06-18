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Dünya

Türkiye, Ukrayna-Rusya müzakereleri için devrede! Moskova: Ankara ev sahipliği için hazır

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Türkiye'nin, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakereler için ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu teyit ettiğini bildirdi.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 21:17 - Güncelleme:
Türkiye, Ukrayna-Rusya müzakereleri için devrede! Moskova: Ankara ev sahipliği için hazır
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Uşakov, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında birkaç tur müzakerenin yapıldığını anımsatan Uşakov, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğüne işaret etti.

Uşakov, "Türk yetkilileri, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin müzakereler için platform sağlamaya hazır olduklarını teyit etti." ifadesini kullandı.

- "KİEV'İN SALDIRILARI, PUTİN VE ZELENSKİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMEYİ YAKINLAŞTIRMIYOR"

Uşakov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşmeyi yakınlaştırmadığını belirtti.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne değinen Uşakov, "Zirvede, Ukrayna konusu istişare edildi. Muhtemelen ABD Başkanı Donald Trump'a faydasız, hatta zararlı fikirler empoze edildi. Avrupalılar, savaşın devam etmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Onlar, savaş alanındaki durumun Ukrayna lehine olduğu yönündeki varsayımdan hareket ediyor. Bu, yanlış bir varsayım." diye konuştu.

G7 Zirvesi'nin ardından ABD yönetimiyle temasları olmadığını anlatan Uşakov, Amerikan tarafından zirvenin sonuçlarıyla ilgili bilgi beklediklerini vurguladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in Rusya'yı yakın zamanda ziyaret edeceğini ancak tarihin henüz kesinleşmediğini söyledi.

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