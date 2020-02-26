26 Şubat 2020 Çarşamba14:16 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:46

Yunanistan’ın Selanik kentinde, 38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, dün akşamdan itibaren Selanik Hastanesi’nde karantina altına alınan kadında virüse rastlandığını açıkladı.

Skodras, bir süre önce İtalya'yı ziyaret ettiği belirlenen kadınla temasta bulunan aile üyeleri ve yakınlarının da özel birimlerde karantinada tutulduğunu belirtti.

VİRÜS YENİ BİR KITAYA DA YAYILDI

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da bir kişide korona virüs vakasının görüldüğü açıklandı.

Brezilya Hükümeti, Sao Paulo'daki hastanede İtalya'dan gelen 61 yaşındaki bir kişide koronavirüsün saptandığı aktarıldı.

İLK AŞI TEST EDİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI

Diğer taraftan, Moderna isimli bir ilaç firması bir kutu koronavirüs aşısının ABD hükümetine araştırmacılar tarafından denemesi için gönderdiğini bildirdi. ABD’de şu ana kadar enfekte olmuş 57 kişi tespit edildi.

İnsanları ve çok çeşitli hayvan türlerini enfekte edebilen RNA virüslerinden biri olan yeni tip corona virüsü (COVID-19)’un genom dizilimi 3 ay önce keşfedilmişti. Açıklamanın ardından biyoteknoloji şirketinin hisseleri yükselirken, gönderilen aşı kitiinin ABD Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Departmanı araştırmacıları tarafından kademeli olarak test edileceği belirtildi.

Aşı, virüsün yüzeyindeki proteini, insan hücrelerini istila etmesine ve enfekte etmesine izin vermeyecek şekilde hedeflemek için tasarlandığı açıklandı.

"18 AYI BULABİLİR"

Daily Mail gazetesine açıklama yapan bir yetkili, aşının çok hızlı bir şekilde geliştirildiğini, insan kullanımı için güvenli olmasına rağmen, ilk enjeksiyonun yapılabilmesinin 18 ayı bulubileceğini aktardı.

ABD hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, virüsle mücadele etmek için 2.5 milyar dolarlık bütçe ayırma kararı aldığını bildrmiş ,bu bütçenin 1 milyar doları hastalığa karşı bir aşı geliştirilmesinde kullanılacağını açıklamıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN IRAK VE İTALYA'YA SEYAHAT UYARISI



Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya'da koronavirüs vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde artış yaşandığı gözlemlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İtalya'nın koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri önemle tavsiye olunur." ifadesi kullanıldı.

İtalya'da ikamet eden veya İtalya'ya seyahat etmek zorunda olan Türk vatandaşlarının sağlık önlemlerine en üst seviyede riayet etmeleri tavsiyesinde bulunulan açıklamada, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu ile İtalyan resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklama ve uyarılarını yakından takip etmelerine ilişkin önemin altı çizildi.

Türk vatandaşlarının acil durumlarda Roma Büyükelçiliğine "+39 06 445 941" ve Acil Durum Nöbetçi Numarası "+39 340 176 64 31", Milano Başkonsolosluğuna "+39 02 318 368 00" ve Acil Durum Nöbetçi Numarası "+39 331 678 32 68" ile Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne 7 gün 24 saat "+90 312 292 29 29" numaralarından ulaşabilecekleri bilgisi verildi.

- IRAK'A SEYAHAT UYARISI



Öte yandan Bakanlık, Irak'a yönelik yayımladığı seyahat uyarısında da Kovid-19 vakalarının bu ülkede artış eğiliminde olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Irak'ın koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri, Irak'a seyahat etmeleri halinde vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur." ifadesi yer aldı.

Irak'ta ikamet eden veya Irak'a seyahat etmek zorunda olan Türk vatandaşlarının sağlık önlemlerine en üst seviyede riayet etmelerinin tavsiye edildiği açıklamada, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu ile Irak ulusal makamları ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklama ve uyarılarını yakından takip etmelerine vurgu yapıldı.

Türk vatandaşlarının acil durumlarda Bağdat Büyükelçiliğine "+964 790 190 94 06" ve Acil Durum Nöbetçi Telefonu "+964 771 233 90 23" ile "+964 790 190 94 06", Erbil Başkonsolosluğuna "+964 66 224 6233" ve mesai saatleri dışında ise "+964 750 921 5677" ile Acil Durum Nöbetçi Telefonu "+964 750 921 5677", Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne 7 gün 24 saat "+90 312 292 29 29" numaralarından ulaşabilecekleri bilgisi paylaşıldı.