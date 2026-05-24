İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye ve 14 ülkeden ortak duruş! Somaliland'ın Kudüs adımı kabul edilemez
Dünya

Türkiye ve 14 ülkeden ortak duruş! Somaliland'ın Kudüs adımı kabul edilemez

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin dışişleri bakanları, Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimini yayımladıkları ortak açıklamayla en güçlü şekilde kınadı. Bu adımın uluslararası hukuku ve Kudüs'ün tarihi statüsünü açıkça ihlal ettiğini belirten bakanlar, Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin toprağı olduğunu vurgulayarak Somali'nin toprak bütünlüğüne yönelik tüm tek taraflı girişimleri kesin bir dille reddetti.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 15:04 - Güncelleme:
Türkiye ve 14 ülkeden ortak duruş! Somaliland'ın Kudüs adımı kabul edilemez
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Türkiye, Cibuti, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Moritanya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Yemen Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Filistin Devleti, Katar Devleti, Lübnan Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Yemen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde bir 'büyükelçilik' açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınamaktadır."

Bu adımın uluslararası hukuk ve ilgili uluslararası kararların açık bir ihlali olduğu, işgal altındaki Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün doğrudan ihlalini teşkil ettiği belirtilen açıklamada, "Dışişleri Bakanları ayrıca, işgal altındaki Kudüs'te hukuka aykırı bir durumu derinleştirmeyi amaçlayan ya da uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı herhangi bir yapıya veya düzenlemeye meşruiyet kazandırmayı hedefleyen her türlü tek taraflı adımı kesin bir dille reddettiklerini yinelemektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bakanların, Doğu Kudüs'ün 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin toprağı olduğunu, hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin hükümsüz olduğunu ve hiçbir hukuki sonuç doğurmadığını tekrarladıkları; ayrıca Somali'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan tam desteklerini ve Somali'nin toprak bütünlüğüne halel getiren veya egemenliğini ihlal eden tüm tek taraflı girişimleri kesin bir şekilde reddettikleri vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.