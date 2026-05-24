Dışişleri Bakanlığı Türkiye, Cibuti, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Moritanya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Yemen Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Filistin Devleti, Katar Devleti, Lübnan Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Yemen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde bir 'büyükelçilik' açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınamaktadır."

Bu adımın uluslararası hukuk ve ilgili uluslararası kararların açık bir ihlali olduğu, işgal altındaki Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün doğrudan ihlalini teşkil ettiği belirtilen açıklamada, "Dışişleri Bakanları ayrıca, işgal altındaki Kudüs'te hukuka aykırı bir durumu derinleştirmeyi amaçlayan ya da uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı herhangi bir yapıya veya düzenlemeye meşruiyet kazandırmayı hedefleyen her türlü tek taraflı adımı kesin bir dille reddettiklerini yinelemektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bakanların, Doğu Kudüs'ün 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin toprağı olduğunu, hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin hükümsüz olduğunu ve hiçbir hukuki sonuç doğurmadığını tekrarladıkları; ayrıca Somali'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan tam desteklerini ve Somali'nin toprak bütünlüğüne halel getiren veya egemenliğini ihlal eden tüm tek taraflı girişimleri kesin bir şekilde reddettikleri vurgulandı.