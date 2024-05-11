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Dünya

Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni iş birliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Azerbaycan Arkeoloji Enstitüsü arasında gerçekleştirilen ikili iş birliği anlaşmalarının hayata geçirilmesi ve bir gelecek ajandası oluşturulması hedefiyle Troya Müzesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

IHA11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:26 - Güncelleme:
Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni iş birliği
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Toplantıda katılımcılara, Mart ayında Bakü'de Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı Akademik Prof. Dr. İsa Habibbeyli ve Azerbaycan Arkeoloji ve Etnografya Enstitü Başkanı Doç. Dr. Ferhat Guliyev ile gerçekleştirilen görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Toplantıya katılan Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürü Ergun Çağman Esirgemez, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, ÇOMÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Göksel Sazcı, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Rüstem Aslan, Prof. Dr. Nurettin Arslan, Prof. Dr. Turan Takaoğlu; Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Programı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Vedat Çalışkan ve Doç. Dr. Oğuz Diker iş birliği konularıyla ilgili görüş ve düşüncelerini sundular.

Görüşmede, geçtiğimiz günlerde Şuşa şehrinden Troya Müzesine gönderilen toprağın da hoş bir tesadüf olarak toplantı masasında bulunması, toplantıya sembolik ve manevi bir değer kattı.

  • ÇOMÜ
  • İş Birliği
  • Troya Müzesi

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