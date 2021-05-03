AA 03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:07 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:11

Cumhurbaşkanı Aliyev, Büyükelçi Bağcı'yı kabul etti. Kabulde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali de yer aldı.

Bağcı kabulde, Cumhurbaşkanı Aliyev'e güven mektubunu takdim etti.

Aliyev, Bağcı'nın aslında kendi memleketine geldiğini ve burada kendisini evinde gibi hissedeceğinden emin olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşliğinin bugün en üst seviyede olduğunu ve iki ülkenin her konuda birbirinin yanında olduğunu belirten Aliyev, "2. Karabağ Savaşı, Türkiye ve Azerbaycan'ın bir arada olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ve sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği bize moral verdi. Çünkü savaşın ilk saatlerinden itibaren Türkiye ve Cumhurbaşkanı bize manevi ve siyasi destek verdi. Bu manevi ve siyasi destek savaşın son gününe kadar sürdürüldü." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın elde ettiği zaferin bölgede yeni bir gerçeklik yarattığını söyleyerek "Türkiye ve Azerbaycan bölgedeki olanaklarını artırdı, rolümüz ve etkimiz arttı ve artmaya devam edecek. Tüm ortak projelerimiz ve girişimlerimiz bölgede istikrar ve barışın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.



Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin temelinde halkların kardeşliği ve liderlerin siyasi iradesinin bulunduğunu vurgulayan Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak bundan sonra da tüm konularda birbirini destekleyecek, birbirinin yanında olacak, bölgede barışın tesisi için çabalarına devam edecektir. Görev süreniz boyunca bu ilişkileri daha da geliştirmek için her türlü çabayı göstereceğinizden eminim. Başarılar diliyorum ve vatanınız Azerbaycan'a hoş geldiniz diyorum." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Bağcı, kabul için teşekkür ettiği Aliyev'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Karabağ zaferi dolayısıyla tebriklerini ileten Bağcı, "Görev sürem boyunca ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve ilerletmek için çaba göstereceğim." dedi.

- BAĞCI, ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİ

Büyükelçi Bağcı, kabul sonrasında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'ı ziyaret etti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan ve dua eden Bağcı, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Bağcı, buradaki anıta çelenk koydu ve anı defterini imzaladı.