Türkiye ve Azerbaycan'ı ilgilendiriyor! Paşinyan duyurdu: Önemli bir dönüm noktası

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin kendi toprakları üzerinden Türkiye ile Azerbaycan arasında çift yönlü kargo taşımacılığını kolaylaştırmaya hazır olduğunu yineledi.

Paşinyan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'dan Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Ermenistan'a ilk kargo transit treninin varışının tarihi bir olay olduğunu belirterek, Kazak tahıl treninin de yakında gelmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

Türkiye-Azerbaycan yük taşımacılığının her iki yönden açık olduğunu ifade eden Paşinyan, "Bu aynı zamanda Washington'da varılan anlaşmalar ve Washington Deklarasyonu maddelerinin uygulanması açısından da önemli bir dönüm noktasıdır. Ermenistan'ın, Azerbaycan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Azerbaycan'a Margara-Kornidzor güzergahı üzerinden malların derhal taşınmasını sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyorum. Yarım saat içinde bir kamyon kontrol noktasına yaklaşsa bile -ister Kornidzor tarafından ister Margara tarafından olsun- geçişi kolaylaştırmaya hazırız" dedi.

'AN MESELESİ' DİYEREK DUYURDU

Öte yandan Paşinyan dün, Orbeli Forumu 2025'te yaptığı açıklamada, "Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler doğru yönde ilerliyor. Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki tüm ülkelerle artık kurumsal düzeyde temas kurduklarını belirten Ermenistan Başbakanı, geçmişte Azerbaycan ve Türkiye ile böyle bir bağlantının hiç bulunmadığını hatırlatarak, bu yeni sürecin bölgesel iş birliği açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Başbakan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "doğru yönde ilerlediğini" ve taraflar arasındaki normalleşmenin artık an meselesi olduğunu düşündüğünü açıkladı.