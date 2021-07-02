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Dünya

Türkiye ve Azerbaycan'ın ''Mustafa Kemal Atatürk 2021'' tatbikatı sürüyor

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, Azerbaycan'da düzenlediği 'Mustafa Kemal Atatürk 2021' isimli ortak askeri tatbikat sürüyor.

AA2 Temmuz 2021 Cuma 11:15 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 11:21
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temel amacı; iki ülke ordularının muharebe harekatları sırasında etkileşimini, komutanların karar verme ve yönetim becerilerini geliştirmek olan tatbikatta çeşitli uygulamalar yapıldı.

Birlikler, mayınlı savunma hatlarından geçitler açarak temsili düşmana karşı taarruza geçti.

"Mustafa Kemal Atatürk 2021" ismi verilen tatbikatta 600 asker, yaklaşık 40 tank ve zırhlı araç, 20'ye yakın top, 7 savaş ve personel helikopteri ile 50 araç yer alıyor.

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